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Fin de semana largo: Reportan cuatro muertos y más de 270 mil vehículos fuera de la RM deja balance de Carabineros

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Carabineros de Chile entregó este domingo su segundo balance de control de tránsito en el marco del gran flujo vehicular que habrá este fin de semana largo de San Pedro y San Pablo.

La institución informó que 273.222 vehículos ya han salido de la Región Metropolitana entre las 18:00 horas del viernes 26 de junio y las 23:59 del sábado 27.

De acuerdo al reporte, a la fecha se han realizado 26.014 controles y fiscalizaciones, al igual que se han practicado 7.049 narcotest y alcotest.

Asimismo, se reportaron 160 siniestros de tránsito que han terminado con cuatro personas fallecidas.

Además, Carabineros impartió 973 infracciones a conductores que incumplieron las normas del tránsito y detuvo a 73 personas.

Balance de tránsito de Carabineros, créditos a @carabchile

Balance de tránsito de Carabineros, créditos a @carabchile

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