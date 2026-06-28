Fin de semana largo: Reportan cuatro muertos y más de 270 mil vehículos fuera de la RM deja balance de Carabineros

Carabineros de Chile entregó este domingo su segundo balance de control de tránsito en el marco del gran flujo vehicular que habrá este fin de semana largo de San Pedro y San Pablo.
La institución informó que 273.222 vehículos ya han salido de la Región Metropolitana entre las 18:00 horas del viernes 26 de junio y las 23:59 del sábado 27.
De acuerdo al reporte, a la fecha se han realizado 26.014 controles y fiscalizaciones, al igual que se han practicado 7.049 narcotest y alcotest.
Asimismo, se reportaron 160 siniestros de tránsito que han terminado con cuatro personas fallecidas.
Además, Carabineros impartió 973 infracciones a conductores que incumplieron las normas del tránsito y detuvo a 73 personas.
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