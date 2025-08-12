Fiestas Patrias 2025: Así se preparan los municipios y las medidas que implementarán

Las comunas de Santiago, Ñuñoa y Las Condes se preparan para las Fiestas Patrias con actividades para toda la familia y un reforzamiento en la seguridad para garantizar un ambiente seguro durante las celebraciones.

Falta poco para septiembre, uno de los meses favoritos del año para muchos. En el ambiente ya se siente la fiesta: reuniones familiares, empanadas, mote con huesillo, volantines, el infaltable asado, pie de cueca y, por supuesto, un terremoto.

En esta fecha, los fonderos comienzan a prepararse. El alcalde Sebastián Sichel adelantó que la comuna de Ñuñoa celebrará desde el 17 al 21 de septiembre en el Estadio Nacional. “Estamos organizando una fiesta para todos. Habrá cumbia, música urbana, folclor, una fiesta para niños durante el día y para adultos en la noche. Además, se podrá llegar en metro, lo que es una gran noticia gracias a la estación Estadio Nacional. También habrá accesos principales por las calles Pedro de Valdivia y Maratón”, explicó.

Además, detalló que habrá estacionamientos con parquímetros, es decir, con cuidadores alrededor del recinto deportivo. También se pidió a las productoras que refuercen la seguridad, con más guardias de los que exige la ley.

“Contamos con todo nuestro equipo de seguridad dispuesto. Hoy recibimos 18 carabineros adicionales de dos comisarías, por lo que hay una gran disposición para garantizar la seguridad”, destacó Sichel.

Los fonderos tienen plazo hasta el 17 de agosto para solicitar permiso a las delegaciones presidenciales.

Por su parte, el alcalde Mario Desbordes también se refirió a las festividades: “Creo que la fiesta más importante de las Fiestas Patrias en Chile son las fondas del Parque O’Higgins. Cientos de miles de personas concurren todos los días, por lo tanto, vamos a tener una seguridad mucho más reforzada de lo habitual“.

Sobre las medidas que se están implementando, destacó que “Carabineros de Chile estará presente, contamos con apoyo de la PDI, además de nuestros agentes de seguridad municipal y personal de seguridad privada contratado por la productora”.

Por último, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, comentó que ya comenzaron las instalaciones para la Semana de la Chilenidad.

“Estamos tremendamente contentos. Queremos que este 18 sea una semana para celebrar en familia, con grupos folclóricos maravillosos, danzas, y actividades que se realizarán desde el 17 al 21 de septiembre. Estamos ansiosos de recibir a todos”, agregó.