FIDAE 2026 y atochamientos en Vespucio Norte: Extensas filas de vehículos y pasajeros bajan a mirar exhibición aérea

Una masiva congestión afecta la autopista Vespucio Norte durante esta jornada, como consecuencia del flujo vehicular hacia la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026.

Registros enviados por Cazanoticias a CHV Noticias muestran el atochamiento en la carretera, con automóviles totalmente detenidos.

Pasajeros bajan de los autos para ver el show

Las imágenes evidencian que algunos ocupantes de los vehículos descendieron para observar desde la misma ruta la exhibición aérea, mientras las filas de automóviles se extienden sin avanzar.

La FIDAE, considerada la principal exhibición aeroespacial de defensa y seguridad de América Latina, congrega a miles de visitantes, generando complicaciones en los accesos viales.

Las autoridades no han entregado un pronóstico sobre la normalización del tránsito en el sector. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas y evitar el área de influencia del evento durante las próximas horas.