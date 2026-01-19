Ficha FIBE: Gobierno espera iniciar desde el martes el catastro de familias afectadas por incendios en la Región del Biobío

En CNN Chile Radio, el delegado presidencial Eduardo Pacheco indicó que, con mejores condiciones de seguridad y meteorología en el borde costero, el Ejecutivo apunta a comenzar el levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia desde el martes 20 de enero. El instrumento permite registrar daños y necesidades de los hogares golpeados por la catástrofe.

Con el combate de los incendios forestales todavía en curso en la Región del Biobío, el Gobierno ya proyecta el siguiente paso: levantar el catastro de las familias que perdieron su vivienda o parte importante de sus bienes. Ese proceso se canaliza a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

En entrevista con CNN Chile Radio, el delegado presidencial de la zona, Eduardo Pacheco, sostuvo que el despliegue de equipos en terreno apunta a iniciar la aplicación de la FIBE desde el martes 20 de enero, en la medida en que se mantengan condiciones que permitan entrar con seguridad a los sectores afectados.

El funcionario remarcó que el foco inmediato permanece en el control de los siniestros, con preocupación especial por incendios de gran magnitud como el de Trinitarias y Rancho Chile, además de puntos críticos en Tomé y Laja. En paralelo, afirmó, se organiza el trabajo para que el catastro avance a la brevedad y habilite las ayudas de emergencia y la fase posterior de reconstrucción.

¿Qué es la FIBE y para qué sirve?

La Ficha Básica de Emergencia (FIBE) es un instrumento de caracterización socioeconómica que se aplica en terreno cuando un hogar resulta afectado por una emergencia, desastre o catástrofe, en coordinación con municipios y SENAPRED.

Permite levantar un catastro del daño en la vivienda y los bienes del hogar, además de identificar necesidades mínimas para superar la situación.

Orienta la focalización de recursos del Estado para respuesta, recuperación, rehabilitación o reconstrucción tras la emergencia.

Se aplica de forma presencial y solo por personal público capacitado, principalmente de municipios y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Su aplicación, por sí sola, no garantiza beneficios: funciona como base de catastro y priorización.

Qué viene ahora en Biobío

Según explicó Pacheco, la meta es avanzar con la FIBE desde el martes, mientras continúan las labores de emergencia y se refuerzan albergues y puntos de apoyo. El delegado también llamó a canalizar donaciones a través de centros de acopio definidos por autoridades, con el fin de evitar congestión de rutas y no interferir con el trabajo de brigadas y equipos de respuesta.

En el marco del estado de catástrofe, las autoridades mantienen el monitoreo de los focos activos y la evaluación diaria de medidas de seguridad y desplazamiento, con énfasis en prevenir reactivaciones ante las altas temperaturas proyectadas.