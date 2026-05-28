FEUSS tras denuncia de violación grupal contra una estudiante: “Quienes resulten responsables deben enfrentar las sanciones institucionales”

La Fiscalía Local de Concepción investiga una denuncia por violación grupal contra una estudiante de la Universidad San Sebastián (USS) de Concepción.

La joven acudió al Ministerio Público para denunciar los hechos, los cuales habrían ocurrido tras una fiesta realizada en el marco del inicio del año académico.

Respecto al caso, la USS informó mediante una declaración pública que “activamos inmediatamente los protocolos correspondientes e iniciamos una investigación interna, actualmente en curso, para establecer los antecedentes disponibles y determinar las medidas que correspondan conforme a la normativa institucional. Asimismo, hemos mantenido plena disposición a colaborar con las diligencias requeridas por las autoridades competentes”.

Por su parte, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) del Biobío, Bárbara Monsalves, anunció que “presentamos una querella criminal contra quienes resulten responsables ante el Tribunal de Garantía de Concepción por el caso de violencia sexual ocurrido en la comuna”.

“Queremos relevar la importancia de proteger a la víctima y resguardar su integridad tanto física como emocional, evitando cualquier acción que pueda exponerla o generar revictimización. En este tipo de casos, el acompañamiento oportuno y especializado resulta fundamental para enfrentar las consecuencias de la violencia de género. Toda denuncia de violencia de género debe investigarse con celeridad, resguardando la privacidad, seguridad y dignidad de la víctima”, subrayó.

Desde la Seremi de Educación del Biobío, Teresa Carrasco, también se refirieron al caso.

“Lamentamos los hechos relatados en la denuncia de esta estudiante de la USS. Por supuesto que, cuando tomamos conocimiento, nos preocupamos de que la universidad activara los protocolos correspondientes. Desde esta Seremi se oficiará a la Superintendencia de Educación Superior para que haga seguimiento del caso y podamos también apoyar medidas formativas hacia la casa de estudios, en el contexto de hechos que hoy se encuentran judicializados y respecto de los cuales se debe esperar el avance de las diligencias que lleva adelante la Policía de Investigaciones (PDI), particularmente la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales”, señaló.

Asimismo, la ministra subrogante de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro, complementó: “Para nuestro ministerio, la seguridad de las mujeres es una prioridad, y eso implica actuar con decisión frente a cualquier hecho de violencia. De hecho, esta semana firmamos un convenio con Carabineros para fortalecer los sistemas tecnológicos del Estado destinados a prevenir, erradicar y reparar la violencia de género. Es importante que todos asumamos el compromiso de prevenir la violencia y garantizar que las mujeres puedan vivir seguras y protegidas en nuestro país”.

Federación de Estudiantes de la USS: “Quienes resulten responsables deben enfrentar las sanciones institucionales”

Por otro lado, la Federación de Estudiantes de la USS Concepción abordó la denuncia mediante un comunicado público.

“Estamos consternados con la denuncia que hemos conocido por parte de una compañera de universidad. Manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante los graves hechos denunciados que la afectaron”, expusieron en el escrito.

Y agregaron: “Hemos tomado conocimiento de esta situación e inmediatamente nos contactamos con las autoridades, quienes nos informaron que la investigación avanza de acuerdo con el protocolo institucional. A su vez, hemos dejado clara nuestra postura y manifestado nuestro interés en que se realicen las diligencias con toda la rigurosidad y celeridad posible, aun cuando el evento no fue organizado ni patrocinado por la universidad o esta federación de estudiantes. Como FEUSS, no promovemos actividades que no cuenten con condiciones claras de cuidado, seguridad y cumplimiento de la normativa vigente”.

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En esa línea, instaron a que “los organizadores y quienes participaron de esta fiesta mantengan plena disposición a colaborar con Fiscalía, el Ministerio Público y las instituciones correspondientes, especialmente en la entrega de cámaras, registros o cualquier antecedente que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

“Quienes resulten responsables deben responder judicialmente y también enfrentar las sanciones institucionales correspondientes, mediante una aplicación firme de los protocolos internos de la universidad”, concluyeron.