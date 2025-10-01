FestiCiencia UTEM 2025 trae presentación sobre dinosaurios en Chile, experimentos en vivo y música carnavalera

El festival reunirá stands de centros de investigación, proyectos, museos, innovaciones y desarrollos tecnológicos de la UTEM y de instituciones colaboradoras, en un espacio pensado para la comunidad.

Este fin de semana se realizará FestiCiencia UTEM 2025, el festival de la ciencia y el conocimiento que realiza cada año la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).

Esta nueva edición, la octava, se realizará el viernes 3 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, en la Plaza de Maipú, con el apoyo de dicha municipalidad. La jornada es co-organizada por las vicerrectorías de Investigación y Postgrado, y de Vinculación con el Medio de la UTEM.

Ahí, la especialista en palenteología realizará una breve introducción sobre la formación de los fósiles; un recorrido por hallazgos clave en Chile -dinosaurios, reptiles marinos, huellas, megafauna-, y contará las historias detrás de esos descubrimientos.

Carmen González Henríquez, vicerrectora de Investigación y Postgrado de la UTEM, señala que “la feria invita a recorrer, preguntar y descubrir de manera entretenida cómo la ciencia y el conocimiento se conectan con la vida cotidiana, acercando el quehacer científico a públicos no especializados”.

Lámpara del genio, ingenio y carnaval

Experimentos científicos sobre el escenario. Esa es la propuesta de “¡Explota la Ciencia! Show de experimentos en vivo”, que se presentará el viernes 3 de octubre, a las 16:00 horas, en FestiCiencia UTEM. La idea es desarrollar experimentos científicos que involucran al público, generando momentos dinámicos donde la ciencia se vive de forma cercana, participativa y divertida.

En sintonía con la idea de interactuar, divertirse y aprender jugando, en FestiCiencia existirá una zona de juegos -abiertas de 10:00 a 18:00 horas-, donde los visitantes pondrán a prueba la destreza, la creatividad y el trabajo en equipo, con entretenidos juegos de madera.

La “Banda Rim Bam Bum”, proyecto musical que celebra la esencia carnavalera a través de un viaje sonoro por ritmos populares y folclóricos de Latinoamérica y el mundo, también estará presente en FestiCiencia. A las 17:30 horas, el grupo realizará una presentación que fusiona sonidos con la energía de géneros latinos.

Pasaporte para el conocimiento

Es una divertida forma de recorrer la feria de FestiCiencia UTEM, descubriendo los stands mientras se completa una tarjeta con stickers. Al reunir 15 de estos, la persona podrá jugar a la ruleta y participar en el sorteo de premios. El pasaporte del conocimiento estará disponible entre 10:00 y 18:00 horas.

Claudia García Requena, vicerrectora de Vinculación con el Medio de la UTEM, destaca que FestiCiencia “va en línea con nuestra Política de Vinculación con el Medio, fortaleciendo la programación cultural y el intercambio de saberes desde una lógica de bidireccionalidad e inclusión”.

Para más detalles acerca de la programación y novedades sobre FestiCiencia UTEM, visita el Instagram @utem.cl