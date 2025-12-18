Fenats Nacional criticó reajuste al sector público por ser “insuficiente y alejado de las necesidades reales”

Las y los trabajadores de la salud fueron una de las organizaciones que estuvo por rechazar el acuerdo alcanzado en la mesa negociadora con el Gobierno, cuestionando que el monto definido no se condice con el aumento del costo de la vida.

El Gobierno informó que alcanzó un acuerdo con 10 de las 16 organizaciones que son parte de las negociaciones por el reajuste al sector público, definiendo así que fuera en un 3,4% para 2026, dividido en dos incrementos en enero y en junio.

Parte de los entes que estuvieron por rechazar fue la Confederación Fenats Nacional, criticando que sea “insuficiente y alejado de las necesidades reales de las y los trabajadores”.

Así como la ANEF, el Colegio de Profesores y otros gremios, Fenats no adhirió al acuerdo con el Ejecutivo, liderado por los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y del Trabajo, Giorgio Boccardo.

“No podemos avalar un acuerdo que se presenta como avance, pero que en la práctica mantiene a las y los trabajadores públicos exactamente en el mismo punto, sin una mejora efectiva en sus ingresos”, cuestionó la vicepresidenta de Fenats Nacional, Karen Palma.

En ese sentido, criticó que equiparar al IPC “no es sinónimo de progreso salarial y menos aún en un contexto de alza del costo de la vida que golpea con mayor fuerza a los sectores medios y bajos”.

Desde Fenats Nacional también advirtieron que este tipo de acuerdos debilita la negociación colectiva del sector público y sienta un precedente negativo para futuras discusiones salariales. Por ello, la Confederación llamó a mantener una postura crítica y a fortalecer la articulación sindical de cara al debate legislativo que deberá darse en el Congreso Nacional.

“Seguiremos impulsando una defensa de derechos laborales, un debate de fondo sobre salarios justos, estabilidad laboral y condiciones dignas para quienes garantizan derechos esenciales como la salud”, concluyó Karen Palma.