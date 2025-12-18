Reajuste al sector público: Presidente Anef explica por qué no se firmó acuerdo y dice que “el piso es recuperar el poder adquisitivo”

El Gobierno informó que se logró llegar a acuerdo con la mayoría de las mesas negociadoras. En CNN Chile Radio, José Pérez explicó los motivos de la ANEF para restarse de la firma.

Este miércoles, el Gobierno informó que llegó a acuerdo con 10 de las 16 organizaciones que estaban negociando en la mesa del reajuste al sector público. Sin embargo, una de las instancias que se restó del acuerdo fue la ANEF.

En CNN Chile radio, el presidente de la ANEF, José Pérez, explicó por qué no se firmó el reajuste del 3,4% para 2026.

“Siempre, para la ANEF, y para los que dependemos de un salario, y lo hemos dicho siempre en todas las negociaciones, el piso es recuperar el poder adquisitivo, y un delta más, que tiene relación con también abordar… Somos parte del procedimiento del país, en tanto también aportamos en nuestro trabajo público”, dijo.

En esa línea, explicó que ” hoy día nos encontramos que no hay un cambio en aquello, sino que más bien hay una contención parcial de nuestro salario, es decir, quedamos en iguales condiciones, asimilado a ese IPC acumulado en los últimos dos meses, y ya tiene una pérdida contra el de enero, porque enero tiene también un incremento mensual a la variación del IPC, y vamos a recibir en junio del próximo año este 2,4%, entonces para nosotros es impresentable”.

Cabe recalcar que del reajuste del 3,4%, un 2% será a partir de enero, mientras que el 1,4% restante será a partir de junio de 2026.

En el acuerdo participaron los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y del Trabajo, Giorgio Boccardo.

Por otro lado, el líder de la ANEF fue consultado sobre si hay temor en el sector público debido a las advertencias que ha hecho el futuro Gobierno de José Antonio Kast sobre recortes para hacer más eficiente el Estado.

“Se instala porque el programa el actual presidente electo lo señala. Se instala el temor porque conversa con esta precariedad contractual”, respondió.

Y añadió que “es muy feble, es muy frágil la contratación en el Estado, entonces frente a esa amenaza de que alguien pueda tomar como botín electoral y decir ‘estas gentes son todos de este gobierno’, eso es falso. Yo puedo tener un pensamiento político, un credo religioso, una opción deportiva, pero eso es personal. Quien está mostrando para el Estado, indistintamente de lo que piense, tiene que estar al servicio de la ciudadanía”.