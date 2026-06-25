Fatal encerrona en San Bernardo: Dictan prisión preventiva para otros dos involucrados en crimen de niño de 12 años

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para los otros dos involucrados en el crimen de un niño de 12 años en la misma comuna tras una encerrona.

El tribunal otorgó un plazo de 120 días de investigación y dictó la medida contra los sujetos de 18 y 23 años por ser considerados como un peligro para la seguridad de la sociedad.

El adolescente de 18 años se entregó voluntariamente ante Carabineros la tarde de este miércoles, mientras que el de 23 fue arrestado durante la noche mientras salía de su trabajo en la comuna de Puente Alto.

Fueron formalizados por robo con intimidación, robo calificado y robo con homicidio.

En la investigación de la Fiscalía se apuntó a la existencia de “enroques” en los ilícitos que se hicieron ese día. De los seis imputados -4 fueron formalizados ayer-, se señaló que cinco participaron de manera directa de la fatal encerrona.

Los hechos ocurrieron la madrugada del martes, cuando el grupo de sujetos robó una Mitsubishi blanca. Posteriormente, un carabinero de civil que transitaba por el sector fue intimidado y asaltado por la misma banda, resultando con la clavícula quebrada.

Más tarde, hicieron la encerrona a la familia del niño de 12 años, robándoles el vehículo rojo en el que se trasladaban.

La Fiscalía afirmó que los involucrados en el robo observaron que el menor iba colgando, mientras era arrastrado desde el auto; sin embargo, ignoraron la situación y siguieron manejando.

Finalmente, el niño murió por asfixia debido al cinturón de seguridad que tenía en el cuello.

Autoridades informaron que uno de los imputados, el de 21 años, será reformalizado porque no participó del robo con homicidio.