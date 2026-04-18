Fanáticos de Star Wars desfilaron por el centro de Santiago en el Desfile de las Galaxias 2026 con un fin solidario

A pesar de una jornada fría en la ciudad, los fanáticos de la saga Star Wars realizaron su tradicional Desfile de las Galaxias, donde no solo lucieron sus elaborados disfraces, sino que también impulsaron una causa solidaria: recopilar insumos para la Escuela Vipla de Lirquén, que sufrió diversas afectaciones tras un incendio.

Este sábado, el centro de Santiago se tiñó de los colores de los personajes de la reconocida saga Star Wars. Niños, adolescentes y adultos se congregaron para participar en una actividad que tenía un fin solidario.

En esta nueva edición del Desfile de las Galaxias 2026, los fanáticos recorrieron el trayecto desde el Metro Universidad de Chile hasta la Plaza Los Héroes.

A pesar del ambiente de festividad y de los elaborados disfraces, la instancia tenía como objetivo recaudar recursos para la Escuela Vipla de Lirquén, luego de un incendio que afectó al establecimiento educacional.

Durante el evento se recibieron diversas donaciones, como útiles de oficina, artículos de aseo e implementos deportivos.

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