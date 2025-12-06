Familia Piñera por segunda vuelta: “No nos equivocamos, nuestro candidato hoy es José Antonio Kast”
Por CNN Chile
06.12.2025 / 13:29
{"multiple":false,"video":{"key":"bV1XlQ","duration":"00:01:22","type":"video","download":""}}
Magdalena Piñera, hija del expresidente, afirmó que si bien en Chile Vamos "no tenemos hoy día candidato" propio de cara a la segunda vuelta, como familia tomaron la decisión de respaldar al abanderado republicano. "Le entregamos el apoyo, le deseamos que le vaya bien", agregó.
La hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera, Magdalena Piñera, abordó la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.
Magdalena Piñera fue consultada por CNN Chile respecto a la polémica generada por el diputado José Carlos Meza en torno a indultar a reos terminales, incluidos abusadores de menores.
“Nosotros teníamos una candidata que era (Evelyn) Matthei, que no pasó a la segunda vuelta. Hoy hay dos opciones, yo soy de un sector político que es super claro: Yo creo en la justicia social, en la libertad, igualdad de oportunidades y eso está en Chile Vamos”, afirmó.
En ese sentido, aseguró que, si bien en Chile Vamos “no tenemos hoy día candidato” que haya pasado a la segunda vuelta, como familia están respaldando a José Antonio Kast, agregando además detalles de cómo se dio la reunión con el líder republicano tras la primera vuelta presidencial.
“Apoyamos como familia, él (José Antonio Kast) nos pidió esa reunión, él nos fue a visitar, le entregamos el apoyo, le deseamos que le vaya bien, y le deseamos que le vaya bien, gane quien gane, porque acá lo que está por delante es el país”, agregó Magdalena Piñera.
La hija mayor del exmandatario también reforzó el respaldo a Kast a través de un posteo en X.
“No nos equivocamos, nuestro candidato hoy es José Antonio Kast”, planteó, en una publicación con una foto del encuentro familiar con Kast, y añadiendo que “de hecho, estamos hoy en una fiesta deportiva de Olimpiadas Vivan Los Liceos Bicentenario, política pública de mi padre que Kast dijo públicamente que la reforzaría”.