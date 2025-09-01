País Elecciones 2025

Familia Piñera muestra apoyo a candidatura de Matthei en medio de descuelgues de exautoridades

Por CNN Chile

01.09.2025 / 14:37

La convocatoria habría sido realizada por Magdalena Piñera, hija mayor del expresidente.

Para la tarde de este lunes se espera que se realice una actividad de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, junto a exautoridades del Gobierno de Sebastián Piñera.

La cita habría sido convocada por Magdalena Piñera, hija mayor del exmandatario, se realizaría en el comando de la abanderada y sería para entregar nuevamente un respaldo a su candidatura.

La reunión ocurre luego de una serie de descuelgues de figuras de Chile Vamos, que han expresado su respaldo a la candidatura del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La semana pasada se sumaron a Kast el exalcalde y otrora militante de Renovación Nacional, Germán Codina, además del exministro Rodrigo Álvarez.

“Por un largo tiempo pensé que podía ser Evelyn Matthei, de quien tengo la mejor impresión y respeto, pero desde hace unos meses llegué al convencimiento de que el mejor candidato para enfrentar a la izquierda es José Antonio Kast”, manifestó este último.

Anteriormente, se habían descolgado Alejandro Kusanovic y Carlos Larraín.

De ese modo, la idea de la convocatoria de esta tarde dar comienzo a una nueva etapa de la campaña, además de poder alinear al bloque y ordenarlos de cara a la primera vuelta de noviembre.

