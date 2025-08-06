“Debe haber algún tipo de sanción”: Presidente de RN sobre descuelgues de Larraín y Kusanovic a la campaña de Matthei

El senador Rodrigo Galilea reveló en CNN Prime que el Tribunal Supremo de Renovación Nacional abrió un proceso contra Carlos Larraín, Alejandro Kusanovic y Miguel Mellado tras decir que no apoyarán a Matthei y, en cambio, respaldarán a José Antonio Kast. Sobre Kusanovic, dijo que evaluará presentar su renuncia a la colectividad.

“Debe haber un pronunciamiento y algún tipo de sanción”.

Con esas palabras, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, abordó en CNN Prime los descuelgues de parlamentarios de su partido respecto a la candidatura de Evelyn Matthei.

Además, afirmó que “si una persona pertenece a un partido político, debiera tener un mínimo de consideración de lo que su partido decide”.

Sus declaraciones ocurren tras los descuelgues de Carlos Larraín, extimonel de la tienda, y de los parlamentarios Alejandro Kusanovic y Miguel Mellado, quienes manifestaron que en las elecciones de noviembre próximo no respaldarán a Matthei, sino que al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

#CNNPrime | Rodrigo Galilea, senador y presidente de RN, por Carlos Larraín, Kusanovic y Mellado: “Debe haber un tipo de sanción. La intensidad la define el tribunal”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/aSasibXGYL — CNN Chile (@CNNChile) August 7, 2025

El senador apuntó también que debería existir un “mínimo de disciplina” respecto a las decisiones que ha tomado el partido.

De todos modos, dio a conocer en CNN Prime que el Tribunal Supremo de Renovación Nacional abrió procesos respecto a las declaraciones de Larraín, Kusanovic y Mellado.

Consultado sobre si cree que debería haber algún tipo de sanción, respondió que “debe haber un pronunciamiento y algún tipo de sanción” (para los descuelgues) y que la intensidad lo decidirá dicho organismo.

Galilea comentó sobre Kusanovic que “jamás había militado en un partido” y que “quizás no ponderó bien lo que significaba la disciplina partidaria”.

Reveló, además, que tuvieron una conversación donde le hizo ver que su situación no tiene mucho sentido, y tras la cual el parlamentario “va a evaluar renunciar (a la militancia) y mantener la independencia que siempre había tenido”.