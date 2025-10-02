FALP lanza campaña para concientizar sobre el cáncer de mama: Es el más frecuente en mujeres de Chile y el mundo

9 de cada 10 mujeres podría sobrevivir al cáncer de mama si este es detectado a tiempo.

La Fundación Arturo López Pérez (FALP) lanzó la campaña sobre el mes de sensibilización del cáncer de mama bajo el lema “Aunque cueste, primero nosotras”.

Cada octubre de cada año se realiza una iniciativa que busca concientizar sobre esta enfermedad, además de fomentar el autodiagnóstico, la prevención y la detección temprana.

De acuerdo a la Fundación, el cáncer de mama es el más frecuente en mujeres de Chile y el Mundo; 1 de cada 8 mujeres desarrollará este tumor a lo largo de su vida.

Aunque 9 de cada 10 mujeres podría sobrevivir al cáncer de mama si este es detectado a tiempo.

Asimismo, más del 85% de las mujeres que desarrollan este tumor, no tienen antecedentes familiares de la enfermedad.

La importancia de la mamografía

Este examen permite detectar precozmente el cáncer de mama.

Se trata de una radiografía que toma imágenes del interior de las mamas en pocos segundos y que debe realizarse anualmente desde los 40 años.

Cabe recalcar que no tiene reemplazo y suele complementarse con una ecotomografía mamaria.

En mujeres que tienen antecedentes directos de la enfermedad -como padre, padre, hermanos-, el control debe iniciar 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar afectado.

Por ejemplo, si la madre recibió un diagnóstico a los 45 años, la hija debe empezar el control desde los 35 años.

En tanto, la ecotomografía mamaria puede usarse como método de control en mujeres menores de 40 años, bajo evaluación e indicación médica.

Esta herramienta se aplica en “pacientes con sospecha de cáncer, que permite distinguir entre masas sólidas, líquidas y detectar tumores invisibles para la mamografía cuando las mamas son muy densas”.

Señales de cáncer de mama

Si bien en etapas iniciales esta enfermedad no produce síntomas, en fases avanzadas algunas señales de alerta son:

Protuberancias

Hundimiento del pezón

Venas crecientes

Bultos internos

Lesiones en la piel

Hendiduras

Diferencias entre mamas

Piel de naranja

Enrojecimiento y ardor

Huecos

Endurecimiento

Fluidos en los pezones

Cáncer de mama: Cómo hacer el autoexamen

La FALP también relevó la importancia de la autopalpación, que permite conocer las mamas e identificar eventuales cambios.

Su práctica estimula la conciencia sobre la importancia de vigilar la salud corporal.

No reemplaza a la mamografía y se recomienda hacerlo mensualmente a partir de los 20 años.