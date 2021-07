Durante la jornada de este viernes se desarrolló la primera reunión entre representantes de Carabineros y Fabiola Campillai, quien perdió la visión de sus dos ojos y quedó con una serie de lesiones en su cara tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el contexto del estallido social.

El encuentro se llevó a cabo luego de que la Fiscalía Occidente, a cargo del caso, solicitara ampliar el plazo de investigación en contra del ex capitán Patricio Maturana, quien se encuentra bajo arresto domiciliario total, acusado de ser el responsable de las lesiones que sufrió la mujer en noviembre de 2019 cuando iba rumbo a su trabajo en San Bernardo.

En la instancia estuvo presente Campillai, su esposo, su abogada Alejandra Arriaza, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez y el diputado Leonardo Soto (PS).

Lee también: Bellolio: Acusación constitucional contra el ministro de Educación es “el récord mundial del insólito”

Tras el encuentro, Campillai sostuvo que “lo único que queremos es justicia y acá no hay apoyo. La verdad en este momento la vemos muy lejana. Disculpen por no poder hablar pero hay cosas que a uno le dan mucha pena y que no haya justicia para nosotros es terrible, pero sin duda vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante, no solo por nosotros, sino que por todas las personas que han sido dañadas por este gobierno”.

En alusión al general director, Ricardo Yáñez, afirmó que “él no dijo nada, solamente que empatizaba. No pidió perdón, no hay un perdón de parte de nadie“.

Por su parte, Arriaza señaló que esperan que el sumario administrativo que se está desarrollando al interior de Carabineros termine a la brevedad y que en la reunión no se habló de ningún tipo de compensación para la víctima.

Lee también: Hija de Pinochet critica franja de Briones: “Me parece deleznable el abuso cometido”

En esa misma línea, añadió que la máxima autoridad de la institución uniformada “justificó bastante el actuar de Carabineros y no fue categórico, a nuestro juicio, en asumir una responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos por parte de su institución”.

“La tardanza de esta reunión se debe a que ha existido poca colaboración por parte de la institución en esclarecer los hechos y a eso vinimos hoy, a exigir justicia”, complementó.

Por su parte, el general Yáñez manifestó que el encuentro se trató de una cita “franca y sincera” y agregó que “valoramos esta oportunidad de diálogo porque creemos que es el camino”.