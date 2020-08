Fabiola Campillai se refirió este viernes a la detención del capitán de Carabineros Patricio Maturana, el presunto autor de la bomba lacrimógena que impactó en su rostro y le causó la pérdida total de su visión y una serie de graves lesiones.

La mujer criticó la reacción de Carabineros ante el caso y afirmó que “el video (del incidente) estaba listo desde el primer día que me dispararon y nunca hicieron nada. Los mandos más grandes sabían de esto. Sin duda aquí hay más responsables, ellos no se mandan solos”.

De todas formas, aseguró que a partir de la detención ocurrida anoche, “estamos con un poquito de esperanza, felices, esperamos que esto siga adelante y que no haya mucho tiempo para que a él le hagan su juicio para poder salir de esto”.

“Es desesperante estar así y que no haya justicia”, dijo y añadió que “nosotros los veíamos, escuchábamos que él seguía en sus labores mientras yo en el hospital seguía luchando por mi vida, eso era una burla para nosotros”.

Campillai añadió que espera que, tras la formalización, Maturana “quede en prisión preventiva porque él es un peligro para la sociedad, así como me hizo esto a mí, se lo puede hacer a cualquier persona”.

Finalmente, con respecto a su recuperación y estado actual indicó que “vamos bien, en hoy día estoy tomando clases de computación para poder el día de mañana seguirme desarrollando en mi trabajo porque sin duda me cambió todo”.

“No voy a poder seguir haciendo lo que hacía antes, era auxiliar de producción, me van a reinsertar en algún lado, yo no quiero ser un estorbo, alguien que molesta, quiero ser servicial y ayudar en todo lo que pueda y trabajar como siempre lo he hecho“, cerró.

