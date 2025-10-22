País caso sqm

Exsenador Pérez califica fallo del caso SQM como “jornada bochornosa” para el Ministerio Público

Por CNN Chile

22.10.2025 / 13:32

Tras la absolución de los ocho acusados, el político criticó duramente a la Fiscalía, acusándola de persecución política selectiva contra figuras de oposición.

El exsenador Víctor Pérez calificó como una derrota política para el Ministerio Público el fallo absolutorio en el caso SQM, que después de diez años de investigación liberó a los ocho acusados de presunto financiamiento irregular de la política.

El tribunal determinó que no se acreditaron los delitos tributarios ni de cohecho, en un veredicto que cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Críticas a la persecución selectiva

En declaraciones tras conocerse la resolución, Pérez fue categórico al señalar que “esto es una jornada bochornosa para el Ministerio Público”. Según reportó Radio ADN, el exparlamentario afirmó que la institución fue utilizada con fines políticos, argumentando que “fue ocupado, fue entregado para perseguir políticamente a un opositor”.

Pérez cuestionó la selectividad en las acusaciones, destacando la ausencia de figuras oficialistas en la investigación. “Aquí se persiguió a algunas personas en específico, especialmente a Pablo Longueira”, sostuvo el exsenador, reforzando su teoría sobre el uso político del caso que culminó con la absolución de todos los imputados.

