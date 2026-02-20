Experto analiza los factores de riesgo en fatal accidente en Renca: “Debe haber un especial cuidado en la selección de conductores”

En conversación con CNN Chile Radio, Alberto Escobar además se refirió a la propuesta de regular el transporte de cargas peligrosas a horarios nocturnos pero advirtió que "tenemos que ponernos bien de acuerdo de cómo podemos monitorear bien este horario y cómo lo podemos cumplir".

Ha pasado más de un día desde el accidente protagonizado por un camión que transportaba gas licuado de petróleo en Renca, y tras el cual se produjo una explosión que dejó al menos a cuatro personas fallecidas y a 17 heridos.

En diálogo con CNN Chile Radio, el experto en seguridad vial Alberto Escobar señaló que “el gas licuado de petróleo es tal vez el elemento más peligroso que se traslada en las vías del mundo, no solamente en Chile, y por lo tanto debe haber un especial cuidado en la selección de los conductores, la mantención de los vehículos y de alguna manera la monitorización de estos vehículos mientras se están movilizando sobre todo en zonas urbanas”.

Consultado sobre las potenciales causas del accidente del camión, detalló que “lo que me llama la atención es la pérdida de control, que evidentemente yo la asigno directamente a un exceso de velocidad, probablemente a una combinación de una distracción, a lo mejor estaba jugando con el teléfono (…) en general nadie debiera manipular un teléfono mientras conduce, pero los conductores profesionales, y ni hablar de las cargas peligrosas, podría ser un elemento que debiera hasta bloquearse de alguna manera“.

En esa misma línea, hizo un llamado a “revisar por ejemplo la antigüedad de este conductor, la experiencia en la conducción de transportar líquidos. Siempre que debemos estar permanentemente revisando las condiciones y características de los conductores de un vehículo de alto tonelaje y que transporta, como te decía, uno o tal vez el más peligroso de los componentes que transitan en nuestra ciudad y en el mundo”.

Del mismo modo, abordó la propuesta que se ha levantado en las últimas horas sobre regular el tránsito de vehículos con cargas peligrosas a horarios con menos afluencia de autos particulares.

Sobre este punto, sostuvo que “yo sería más de la idea de ciertos horarios, pero tenemos que ponernos bien de acuerdo de cómo podemos monitorear bien este horario y cómo lo podemos cumplir, porque Chile tiene normativas muy robustas, de muy alta calidad, de muy alto nivel, pero sin embargo no las cumplimos. Entonces hay veces en que hay restricciones de horario, pero se hace un poco la vista con la de, ya, dejémoslo pasar. Creo que eso, pero importante sería poder tener un sistema de monitorear permanentemente el desplazamiento de estos camiones, así como también el comportamiento interno de sus conductores”.