Exministro Luis Cordero: “El Gobierno tiene que comunicar el plan de seguridad y su estrategia de un modo más claro”

El exministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a la agenda de seguridad del Gobierno, afirmando que “el Gobierno debería comunicar de un modo más claro su plan de seguridad y la estrategia”.

En entrevista con The Clinic, el abogado sostuvo que uno de los principales desafíos del actual Ejecutivo pasa por ordenar con mayor claridad la forma en que transmite sus prioridades y objetivos en esta materia.

Cordero también abordó el contexto político en que se instala la nueva administración y advirtió que “vivimos en tiempos más de provocación que de consenso”, lo que, a su juicio, “es un problema para gobernar en Chile y en distintas partes del mundo”.

“Nuestra sociedad viene hace muchos años teniendo como énfasis central buscar mecanismos de acuerdo y cuando los incentivos de la política están esencialmente en la provocación, entonces las posibilidades de acuerdo tienden a diluirse, o sea, a ser más costosas. Y eso tiene consecuencias muy negativas en el largo plazo”, agregó.

El exministro planteó que ese escenario incide, ya que “ci uno quiere tener certeza jurídica, certeza para las inversiones, si uno quiere tener tranquilidad, en general lo que necesita es un sistema político que converja más que se provoque permanentemente”, señaló.

Respecto al inicio del nuevo gobierno, llamó a considerar el proceso de instalación propio de toda administración. “Es un gobierno que todavía se está instalando. Tiene poco más de 40 días”, dijo, agregando que “gobernar implica no solo conocer el Estado sino que apropiarse de la función (…), gobernar requiere acción más que declaración”.

Finalmente, Cordero también advirtió sobre la complejidad de la gestión pública: “Los problemas públicos tienen complejidades y entonces tú tienes un Estado muy fragmentado y los problemas públicos requieren de integración”, dijo, agregando que “la prudencia es quizá uno de los principales atributos que uno debiera exigirle a los gobernantes”.