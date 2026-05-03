Ministro Quiroz admite que “faltó oficio” en el polémico instructivo de recortes, pero insiste en que el ajuste fiscal no toca beneficios sociales

El ministro Jorge Quiroz ofreció este lunes una extensa entrevista en Estado Nacional donde respondió a las críticas por el manejo comunicacional del ajuste fiscal que impulsa el gobierno de José Antonio Kast.

Sobre el instructivo que pidió a los ministerios revisar partidas como la PGU, Quiroz admitió: “Tal vez hubo un error. Faltó imaginarse que el oficio iba a ser público y que la gente no entendía esta forma de ver las cosas”. A renglón seguido, subrayó que “no hay sugerencia de recorte del 15% en la PGU”, sino una metodología para examinar el diseño de los programas.

El secretario de Estado defendió el primer tramo del ajuste, ya convertido en decretos imperativos por $1,7 billones. Explicó que ese monto se alcanzó mediante un diálogo con cada cartera, donde cada ministro definió dónde aplicar la tijera. Sin embargo, la molestia de algunos integrantes del gabinete quedó en evidencia.

Consultado por las críticas del ministro Iván Poduje, Quiroz evitó calificarlas como indisciplina: “No me corresponde a mí decir si hay disciplina o no. Yo soy leal al presidente, le respondo al presidente”.

La disputa con la CUT y el proyecto de reforma fiscal

El gobierno selló su diferencia con la Central Unitaria de Trabajadores por el salario mínimo. Mientras el Ejecutivo propone un 4%, en línea con la inflación proyectada, la CUT exige un 18,3%. Quiroz argumentó que “el modelo fracasó” —en referencia a la fórmula de más impuestos y más gasto— y que el alza por ley solo destruye empleo formal.

Respecto a la mega reforma tributaria, el ministro confirmó que negocia con el PDG para destrabar su avance y reveló que almorzará con Franco Parisi la próxima semana.

Sobre la invariabilidad tributaria para inversiones sobre US$50 millones, rechazó que sea inconstitucional y la comparó con el antiguo DL 600. También anticipó un proyecto separado para modernizar el estatuto PYME, que mantendrá el 12,5% de impuesto pero eliminará el abrupto fin del beneficio al superar cierto umbral de ventas.

El peso de la guerra y la promesa fiscal

Quiroz vinculó directamente el alza de combustibles con la crisis en el estrecho de Ormuz y la calificó como “la crisis más seria de los últimos 50 años” según la Agencia Internacional de Energía.

Defendió las medidas de mitigación —congelamiento del pasaje en Santiago y regiones, apoyo a taxis y precio de la parafina— y justificó el fin del subsidio amplio a las bencinas: “Estas medidas las tomé porque estoy velando por la seguridad del país”.

El ministro proyectó que la inflación sumará un punto adicional este año y fijó como meta de largo plazo “crecer al 4% y alcanzar el balance fiscal al final del período”. La entrevista cerró con una autocrítica que resumió en una frase: “Faltó oficio”.