Decretan alerta temprana preventiva para la provincia de Parinacota y comuna de Camarones por tormentas eléctricas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la provincia de Parinota y la comuna de camarones por tormentas eléctricas.

Actualmente, de acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la Región de Arica y Parinacota se encuentra bajo un alertamiento meteorológico por “probables tormentas eléctricas, preferentemente durante la tarde de hoy, con precipitaciones aisladas en cordillera”.

La Dirección Regional del Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, declaró la alerta que estará vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten debido al aumento del riesgo asociado a dichas variable meteorológica.

“La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”, agregaron.

Finalmente, el Senapred hizo un llamado a la población a “evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta”.