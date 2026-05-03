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Encuesta Criteria: Aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube a 51%

Por José Ferrada
Encuesta Criteria: Aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube a 51%

La última edición de la Encuesta Criteria, publicada este domingo, muestra que la aprobación del presidente José Antonio Kast se mantuvo en un 38% , mientras que su desaprobación alcanzó el 51% , dos puntos más que en la medición anterior.

Otra encuesta, Pulso Ciudadano, ubicó la aprobación en un 29,1% y la desaprobación en 55,6%.

Percepción sobre recortes y rumbo del gobierno

El estudio también refleja un cambio significativo en la opinión sobre el ajuste fiscal. Un 39% cree posible reducir el gasto público sin tocar los beneficios sociales, lo que representa una caída de 22 puntos respecto de marzo. Solo un 12% apoya disminuir bonos y subsidios familiares, mientras que un 57% está de acuerdo con reducir los sueldos de los funcionarios públicos y un 56% con disminuir su número.

Según reportó CHV, además, un 43% considera que el rumbo del gobierno es incorrecto, frente a un 37% que lo evalúa como correcto. El plan “Reconstrucción” cuenta con un 36% de respaldo.

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