Encuesta Criteria: Aprobación de Kast se mantiene en 38% y desaprobación sube a 51%

La última edición de la Encuesta Criteria, publicada este domingo, muestra que la aprobación del presidente José Antonio Kast se mantuvo en un 38% , mientras que su desaprobación alcanzó el 51% , dos puntos más que en la medición anterior.

Otra encuesta, Pulso Ciudadano, ubicó la aprobación en un 29,1% y la desaprobación en 55,6%.