“No fue fácil”: Antonelli logra tercera victoria consecutiva en Miami tras una carrera de “alto voltaje”

(EFE) – El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) conquistó este domingo el Gran Premio de Miami, su tercer triunfo al hilo en la temporada. El joven de 19 años admitió que la carrera “no fue fácil” y que tuvo “un poco de todo” .
Su salida desde la pole fue deficiente: llegó tercero a la primera curva y se pasó de largo, pero un trompo de Max Verstappen (Red Bull) le liberó espacio para regresar segundo a la pista.
Victoria fraguada con estrategia
Antonelli batió en un reñido duelo a Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) y aprovechó un undercut en la primera parada para superar al británico.
“Todavía no tengo esa confianza como para ser constante en la salida”, reconoció. Con este resultado, el transalpino lidera el Mundial con 20 puntos de ventaja sobre su compañero George Russell. De cara al próximo GP de Montreal, confía en las nuevas mejoras que incorporará Mercedes: “Tenemos que seguir presionando y subiendo el listón”.
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