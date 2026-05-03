Grupo irrumpe a la fuerza en iglesia de la Cienciología en Nueva York imitando “tendencia viral de speed running”

Un grupo de individuos ingresó por la fuerza este sábado a la iglesia de la Cienciología en pleno Manhattan, después de romper una puerta cerrada. La institución religiosa informó que “se dañó la propiedad, se lanzaron objetos y un miembro del personal recibió un golpe físico que requirió atención médica”.

La policía acudió a una llamada por robo en progreso pasadas las 16:00 horas. Al llegar, los oficiales constataron que “un grupo de personas no identificadas forzaron la entrada por una puerta lateral”. Un hombre de 30 años sufrió lesiones menores tras ser pateado en la pierna.

Una tendencia viral que escala

El hecho replica una tendencia viral conocida como “speed running”, popularizada en TikTok e Instagram con videos grabados en el edificio de la Cienciología en Hollywood.

Según reportó NBC News, la iglesia afirmó que “estos incidentes implican allanamientos organizados en instalaciones religiosas para llamar la atención en redes sociales”. La policía de Nueva York confirmó que los responsables huyeron en “dirección desconocida” y que no hay detenidos. La institución colabora con la investigación y entregará las imágenes de seguridad.