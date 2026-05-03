Reportan incendio en taller mecánico y de buses en Estación Central: Bomberos ya se encuentra en el lugar

Hoy domingo en la tarde se reportó un incendio que afecta a un taller mecánico y de buses en la comuna de Estación Central.

El siniestro ocurre en la intersección de las calles Obispo Umaña con Iquique. Bomberos de la Cuarta Compañía (CBS) trabaja en el lugar para contener las llamas y evitar que el fuego se extienda a propiedades vecinas.

Emergencia escala a segunda alarma

La gravedad del incendio obligó a elevar la alerta a segunda alarma, lo que implica el despliegue de más recursos y personal.

La institución activó la bomba B10 para apoyar las labores de extinción.