Ministra Steinert confirma investigación por infiltración cibernética en organismo público tras robo de credenciales

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió este domingo a la alerta emitida por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) sobre una posible “actividad maliciosa” en plataformas de instituciones públicas.

Durante un punto de prensa, la secretaria de Estado señaló que el organismo especializado “está recabando todos los antecedentes para determinar si hay responsables y si efectivamente existe un ilícito” . Steinert es la primera autoridad en abordar públicamente el aviso, emitido el viernes.

Robo de credenciales y no un ataque externo

Horas antes, la directora (s) de la ANCI, Michelle Bordachar, había confirmado a T13 la detección de una infiltración en un organismo público asociada al robo de los datos de acceso de un funcionario.

Bordachar explicó que no se trató de un hackeo a la infraestructura, sino que un tercero utilizó el usuario y clave sustraídos para ingresar haciéndose pasar por el trabajador y extraer información.

Según reportó La Tercera, la directora agregó que la situación ya está solucionada tras cerrar todos los accesos comprometidos. Steinert, por su parte, calificó el hecho como “delicado” y reiteró que las indagaciones corresponden a la ANCI.