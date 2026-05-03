Este lunes vuelve la restricción vehicular: ¿Qué autos no pueden circular este 4 de mayo en Santiago?

Este lunes 4 de mayo Santiago vivirá su primera restricción vehicular del 2026.

Esta medida, que forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, busca disminuir la contaminación atmosférica durante invierno.

Su propósito es reducir los niveles de contaminación en la temporada de bajas temperaturas, aplicándose de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas, excluyendo los feriados.

La restricción será controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia de la Región Metropolitana.

¿Qué patentes tienen restricción vehicular el lunes 4 de mayo?

Con sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 8 y 9.

no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 8 y 9. Sin sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 6, 7, 8 y 9.

¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?

Según la norma, en la Región Metropolitana (Dentro de la Provincia de Santiago y comunas de Puente Alto y San Bernardo), la restricción afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y motocicletas inscritas antes de 2011.

También aplica a vehículos sin sello verde y motos anteriores a 2002 .

. Dentro del anillo Américo Vespucio, los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta para circular, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.

¿Hasta cuándo habrá restricción vehicular?