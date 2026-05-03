Trump asegura que su baile de “Y.M.C.A.” impulsó el éxito de la canción y confiesa que Melania lo detesta

Durante un discurso en The Villages, Florida, Donald Trump afirmó que sus característicos bailes con el tema “Y.M.C.A.” de Village People llevaron la canción nuevamente a los primeros puestos de las listas en 2024.

El mandatario exageró los datos al decir que el sencillo de los años 70 “llegó al número uno durante meses”, cuando en realidad solo se mantuvo seis semanas en la cima.

“Nos encanta esa canción” , dijo, pero reveló que Melania Trump no comparte su entusiasmo: “Ella odia cuando bailo lo que a veces se conoce como el himno nacional gay”.

Trump on dancing to YMCA by Village People: “Melania hates when I dance to what’s sometimes referred to as the gay national anthem.” 😭 pic.twitter.com/z15reN4gCB — johnny maga (@johnnymaga) May 1, 2026

“No es presidencial, pero voy liderando”

Trump confesó que su esposa califica su baile como poco presidencial, a lo que él respondió: “Puede que no sea presidencial, pero voy liderando por 20 puntos en las encuestas” .

El vocalista de Village People, Victor Willis, inicialmente pidió no usar la canción en 2020, pero luego cambió de opinión en 2021 al ver que Trump genuinamente la disfrutaba.

Según reportó NME, el presidente cerró su discurso con sus característicos movimientos de puño y cadera mientras sonaba el tema.