UDI anuncia que Gobierno dará urgencia a proyecto de ley que prohíbe a jugadores de fútbol auspiciar casas de apuestas

Diputados de la Bancada UDI anunciaron la decisión del Gobierno de dar urgencia a un proyecto de ley que presentaron para prohibir que los jugadores de fútbol profesional puedan mantener contratos publicitarios con casas de apuestas.

Lo parlamentarios Marco Antonio Sulantay y Hotuiti Teao decidieron impulsar dicha iniciativa en 2023 luego que se volviera recurrente que jugadores activos comenzaran a ser parte de la publicidad de las plataformas en línea, generando un “evidente conflicto tanto ético como de interés“.

“Es muy importante que el Ejecutivo haya recogido nuestra solicitud y le otorgue urgencia a esta iniciativa, porque estamos hablando de resguardar la transparencia del deporte y de evitar que se normalicen este tipo de prácticas, que a nuestro entender pueden afectar gravemente el desarrollo de esta actividad”, señalaron los diputados

Los también miembros de la comisión de Deportes adviertieron que “aquí son dos los aspectos que más nos preocupan. El primero, que los futbolistas son referentes para miles de jóvenes en nuestro país, por lo que su vinculación con casas de apuestas podría transmitir una señal equívoca. Y el segundo, el evidente conflicto de interés que se produce al tratarse de jugadores plenamente activos”,

Sobre el último punto, Sulantay y Teao aseguraron que “resulta particularmente complejo que un jugador que auspicia una de estas plataformas sea, al mismo tiempo, uno de los protagonistas sobre los cuales se están generando miles de apuestas”, afirmando que “lo que se genera es una situación de incompatibilidad, que al menos para nosotros y el Gobierno debería ser regulada con claridad”.

“Lamentablemente, la experiencia internacional ha demostrado que la falta de regulación en este ámbito puede abrir espacios a situaciones tan graves como el amaño de partidos, lo que ha ocurrido en distintos países. Aquí no se está acusando a ningún jugador en particular, pero creemos que es indispensable tomar medidas preventivas, justamente para evitar cualquier riesgo que pueda atentar contra la credibilidad y transparencia de este deporte”, cerraron los diputados gremialistas.