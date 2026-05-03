Exbajista de Metallica, Jason Newsted, logró vencer al cáncer de garganta: Recibió el alta médica

Jason Newsted, quien integró Metallica entre 1986 y 2001, confirmó en el podcast Let There Be Talk que superó un cáncer de garganta. El bajista explicó que se sometió a un procedimiento hace exactamente un año, el 8 de mayo, y que “lo detectamos a tiempo”.
Hace tres semanas recibió el diagnóstico de “libre y limpio”, poniendo fin a una batalla que lo llevó a modificar radicalmente sus hábitos.
Un nuevo comienzo y reflexiones sobre su salida de Metallica
Newsted reconoció que el susto lo obligó a dejar el alcohol, la marihuana y a descansar adecuadamente. “Ahora tengo la mente más despejada que en toda mi vida adulta”, declaró, según reportó NME.
En otro ámbito, Lars Ulrich y James Hetfield admitieron que no estaban “equipados” para manejar su renuncia voluntaria en 2001. Actualmente, Metallica reeditará el álbum Reload el 26 de junio y ofrecerá una residencia en el Las Vegas Sphere entre octubre de 2026 y marzo de 2027.
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