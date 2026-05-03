“Amamos la PGU y no se va a tocar”: Quiroz descarta recorte tras polémica por oficio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que la Pensión Garantizada Universal (PGU) será respetada en la elaboración del Presupuesto 2027, luego de la polémica generada por un oficio enviado por su cartera a los distintos ministerios.

En entrevista con Estado Nacional, de TVN, el secretario de Estado sostuvo que los lineamientos presupuestarios enviados por Hacienda no implican un recorte al beneficio.

Según explicó, el documento central establece que cada cartera debe considerar sus obligaciones legales y compromisos vigentes al momento de construir su propuesta presupuestaria.

“Amamos la PGU y la PGU no se va a tocar”, afirmó.

Quiroz indicó que la referencia a una eventual revisión presupuestaria formaba parte de un anexo y no del cuerpo principal del oficio.

En ese sentido, señaló que la intención era revisar la forma en que se aplican ciertos programas, no modificar derechos establecidos por ley.

“Una cosa es la ley, la PGU; y otra cosa distinta es cómo se está aplicando la ley”, dijo.

El ministro reconoció, sin embargo, que la formulación del documento pudo haber sido distinta. “Mirando las cosas ahora, a lo mejor en la tabla no se debió haber puesto el 15%, se debió haber puesto ‘revisar’”, señaló.

También afirmó que el presupuesto base de cada ministerio deberá respetar las leyes existentes. “Por lo tanto, todas las leyes, léase PGU, la famosa Junaeb, son leyes existentes que deben ser respetadas”, sostuvo.

En la misma entrevista, Quiroz fue consultado por una posible nueva alza de $35 en las bencinas durante la primera semana de mayo.

El titular de Hacienda evitó confirmar ese escenario y pidió esperar el resultado de la fórmula que rige al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

“¿Quién le dijo que van a volver a subir?”, respondió ante la consulta.

Luego añadió: “Veamos cómo le va a los expertos. Pero no lo dé por seguro. Hay una fórmula, hay una ley”.

El ministro defendió el ajuste realizado al Mepco y afirmó que permitió reducir el costo fiscal asociado al mecanismo.

Según planteó, de no haberse aplicado el cambio, el fisco habría enfrentado un costo cercano a US$995 millones en cinco semanas, frente a US$67 millones.

“Y si esto sigue, en seis semanas más son otros US$900, y en seis semanas son otros… llegamos fácilmente a US$4.000 millones”, dijo.

Quiroz vinculó el comportamiento de los combustibles con el escenario internacional y sostuvo que no se contemplan nuevas medidas de mitigación adicionales a las ya anunciadas por el Ejecutivo, enfocadas en transporte público y parafina.

Respecto de las metas económicas del Gobierno, el ministro afirmó que la administración busca terminar el periodo con crecimiento de 4%, desempleo de 6% y balance fiscal.

Sin embargo, precisó que el escenario deberá ser evaluado.

“Mi impresión, es que debiésemos mantener esas metas. Pero vamos a tener que terminar de hacer los análisis, porque estas cosas hay que hacerlas con fundamentos”, señaló.