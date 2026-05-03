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Ministra Steinert advierte déficit de 12.000 carabineros y revela plan tecnológico para enfrentar la crisis de seguridad

Por José Ferrada
Ministra Steinert advierte déficit de 12.000 carabineros y revela plan tecnológico para enfrentar la crisis de seguridad

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, expuso este fin de semana una crítica carencia en la dotación policial durante un despliegue en la zona norte: Carabineros tiene una falta de más de 12.000 efectivos para resguardar adecuadamente a la ciudadanía.

La secretaria de Estado afirmó que “ese esfuerzo tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer: 12.000 carabineros más, al menos” , subrayando la urgencia de proteger al “ciudadano común”, tanto en sus hogares como en sus negocios.

Tecnología para compensar la escasez

Para optimizar el accionar policial pese a la carencia de personal, Steinert detalló una inyección tecnológica basada en tres pilares ya en proceso de adjudicación: escáneres tácticos portátiles para detectar armas y drogas en vehículos en plena ruta; drones de vigilancia para zonas de difícil acceso o alta peligrosidad; y cámaras corporales para transparentar y respaldar el actuar de los efectivos.

“Deben operar con tecnología… todo para apoyar y poder avanzar en lo que es la seguridad de los chilenos”, sostuvo la ministra, según reportó 24 horas.

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