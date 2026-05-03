Día de la Madre 2026: ¿Qué significa que el comercio y el decreto oficial coincidan este año?

Cada año surge la misma duda: ¿cuándo se celebra realmente el Día de la Madre en Chile? La respuesta la entrega el Decreto Supremo 1.110, promulgado en octubre de 1976, que establece el 10 de mayo como la fecha oficial e inamovible para esta festividad.

Sin embargo, por razones comerciales, tradicionalmente se ha desplazado la celebración al segundo domingo del mes, lo que ha generado confusión en las familias.

Un solo día para festejar en 2026

Según reportó CHV, este año la incertidumbre se disipa. La fecha oficial (10 de mayo) y la fecha comercial (segundo domingo de mayo) coinciden en el mismo día.

Así, el próximo domingo 10 de mayo las madres chilenas recibirán el homenaje de sus seres queridos sin la habitual dispersión de fechas.

La normativa sigue vigente y el comercio se alinea esta vez con el calendario legal, facilitando la organización de los festejos en todo el país.