Met Gala 2026: Cuánto cuestan las entradas y por qué Jeff Bezos está en el centro de la polémica

(CNN) — La Met Gala anual, que este año se realizará el lunes 4 de mayo, siempre funciona como un foco de controversia. ¿Era Karl Lagerfeld una figura demasiado problemática para ser el tema de 2023? ¿Era TikTok, que poco antes había sido considerado una amenaza para la seguridad nacional por el Gobierno de Estados Unidos, un patrocinador adecuado para la gala de 2024? ¿Y hasta qué punto pueden los diseñadores reducir la cintura de Kim Kardashian? Esta última pregunta suele reaparecer casi todos los años.

Pero la gala de 2026, que celebra la exposición “Costume Art”, una muestra que reúne ejemplos de cuerpos vestidos provenientes de los distintos departamentos curatoriales del Museo Metropolitano de Arte, ha resultado especialmente polémica.

Elegido en medio de una creciente preocupación pública por la desigualdad de ingresos, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que no asistirá al encuentro de alto perfil.

“Mi enfoque también está puesto en la asequibilidad y en hacer que la ciudad más cara de Estados Unidos sea asequible, y eso es en lo que quiero concentrar gran parte de mi tiempo”, dijo el mes pasado al sitio de noticias Hell Gate.

A esto se suma el asunto de los patrocinadores de la noche. Aunque habitualmente son marcas de moda o gigantes tecnológicos como Instagram los que financian el evento, este año el cofundador y presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, son los principales benefactores de la gala.

Además, figuran como presidentes honorarios. Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, de Vogue, se mantienen como anfitrionas oficiales en calidad de copresidentas, mientras que Saint Laurent patrocina el catálogo de la exposición.

Después de que el Met anunciara la participación de los Bezos, muchos usuarios de redes sociales —quienes suelen ser algunos de los promotores más entusiastas de la Met Gala, siguiendo la transmisión en vivo de Vogue y analizando los looks durante días— llamaron a boicotear el evento.

Ese llamado se ha traducido en protestas concretas de grupos como Everyone Hates Elon —en referencia a Elon Musk—, que durante las últimas semanas ha cubierto Nueva York con afiches que también instan al boicot.

“La Met Gala de Bezos: auspiciada por la explotación laboral”, dice uno de ellos, en alusión a las acusaciones de violaciones laborales que durante años han rodeado al negocio de comercio electrónico de Amazon.

Las críticas recurrentes no han impedido que la gala recaude enormes fondos: el año pasado reunió una cifra récord de US$31 millones. Como contraste, la Gala de Apertura de la Filarmónica de Nueva York recaudó US$3,3 millones en 2025.

Max Hollein, director y director ejecutivo del museo, dijo que ve la Met Gala como parte de “la historia de la filantropía estadounidense”, en la que personas de todo el espectro político apoyan la cultura y otras causas.

“En este momento, quizás hay una capa adicional de escrutinio, una capa adicional de atención sobre eso”, señaló. “Pero siempre estaremos agradecidos por ese apoyo proveniente de distintas fuentes”.

La Met Gala es el principal evento de recaudación de fondos del Instituto del Vestuario del Met, que alberga más de 33 mil objetos que abarcan siete siglos.

Se suele repetir que el Instituto del Vestuario es el único departamento del museo que recauda sus propios fondos, aunque eso no es exacto: todos los departamentos reciben dinero del presupuesto operativo general del museo y complementan esos recursos mediante actividades de recaudación.

Los fondos de la gala respaldan la adquisición de prendas y accesorios, pero también la biblioteca de referencia del instituto, que cuenta con más de 800 publicaciones periódicas y 1.500 archivos de diseñadores vinculados a la historia de la moda y la vestimenta, con registros que se remontan al siglo XVI.

Los recursos también financian un laboratorio de conservación y espacios de almacenamiento, además de las galerías del Instituto del Vestuario, incluido el Anna Wintour Costume Center, de 4.300 pies cuadrados —unos 399 metros cuadrados—, y las nuevas Condé M. Nast Galleries, de casi 12 mil pies cuadrados —aproximadamente 1.115 metros cuadrados—.

Los salarios de su equipo de 29 personas también se pagan con fondos provenientes de la gala.

Las nuevas galerías, ubicadas junto al Gran Salón del museo, permitirán que las exposiciones del Instituto del Vestuario permanezcan abiertas durante mucho más tiempo, ampliando el alcance y la escala de sus muestras.

“Es una de las colecciones más importantes de moda, de vestuario”, dijo Hollein. La preservación y el almacenamiento son “más desafiantes, más costosos” que en el caso de dibujos o pinturas, señaló. “Creo que es realmente importante que la gente entienda que, cuando hablamos de la Met Gala, el dinero realmente se destina a preservar esta colección”.

La presencia de figuras reconocidas y las enormes sumas de dinero que rodean al evento parecen ser los factores que generan mayor controversia.

Durante las últimas dos décadas, Wintour ha contribuido a transformar la fiesta desde un típico evento benéfico a un fenómeno impulsado por celebridades, un esfuerzo que ha llevado al museo a fijar ambiciones cada vez mayores, junto con precios de entradas cada vez más altos para los asistentes.

Para 2026, las entradas individuales tienen un valor de US$100 mil, mientras que una mesa cuesta US$350 mil, y los invitados deben recibir una invitación del museo para poder comprar boletos.

La percepción de que el evento está desconectado de la realidad hace que sus críticos estén atentos para denunciar supuestas contradicciones o hipocresía, como ocurrió cuando la representante Alexandria Ocasio-Cortez usó un vestido con la frase “Tax the Rich” (“Cobren impuestos a los ricos”) en 2021.

El año pasado, Jack Schlossberg, heredero de la familia Kennedy y exasistente a la Met Gala, quien actualmente impulsa una campaña al Congreso en Manhattan, llamó a boicotear el evento en una publicación de Instagram, citando que había “demasiadas cosas ocurriendo en el mundo y en casa”. La publicación fue eliminada posteriormente.

Para la mayoría, no es el museo el que merece las críticas, sino la participación de los Bezos.

La mañana de la gala, un grupo de organizaciones, entre ellas el Service Employees International Union, el Strategic Organizing Center y el Amazon Labor Union, realizará un Ball Without Billionaires —un “baile sin multimillonarios”—, un desfile de moda en el centro de Nueva York en el que trabajadores de empresas como Amazon, Whole Foods y The Washington Post —todas vinculadas a Bezos—, además de Starbucks y Uber, serán modelos y vestirán prendas de diseñadores con enfoque ético.

“Si existe ese dinero para patrocinar esta gala, también debería haber dinero para pagar justamente a los trabajadores”, dijo Cindy Castro, diseñadora radicada en Nueva York que emigró a Estados Unidos desde Ecuador y cuyas piezas serán parte del evento del lunes.

“Quiero generar conciencia sobre los problemas de seguridad que estamos teniendo en las bodegas de Amazon”, dijo April Watson, trabajadora de una bodega de Amazon en el noreste de Georgia, quien participará como modelo en el desfile del lunes.

Según relató, ella y sus compañeros son presionados para seleccionar y empacar productos a ritmos cada vez más rápidos, y reciben advertencias que pueden derivar en despidos cuando su desempeño queda dentro del 5% más bajo. “Cuando intento trabajar rápido con artículos muy pesados, es fácil exigirme demasiado, y eso me ha provocado lesiones”.

Y agregó: “Quiero hacer lo que pueda para ayudar a que haya un cambio sistémico que haga que las bodegas sean más seguras para empleados como yo”.

En una declaración enviada a CNN, un portavoz de Amazon señaló sobre las expectativas hacia sus trabajadores de bodegas: “La seguridad es nuestra máxima prioridad y está en el centro de todo lo que hacemos. Amazon no tiene cuotas fijas en nuestras instalaciones.

En cambio, evaluamos el desempeño sobre la base de expectativas seguras y alcanzables, y tomamos en cuenta el tiempo y la antigüedad, el rendimiento de pares y el cumplimiento de prácticas laborales seguras”.

Esta no es la primera vez que Bezos ocupa el cargo de presidente honorario de la Met Gala. En 2012, Amazon patrocinó la gala y el magnate tecnológico recibió ese título honorífico, posando junto a figuras como Wintour, Miuccia Prada y Carey Mulligan.

Aunque Watson no trabajaba en Amazon en ese momento —se incorporó a la compañía en 2021—, dijo: “Mi percepción de él era distinta”.

En ese entonces, Bezos tenía una fortuna estimada en US$18.400 millones, según Forbes, lo que lo convertía en la 26ª persona más rica del mundo.

Actualmente, su patrimonio se estima en US$224 mil millones y ocupa el cuarto lugar.

Hoy, dijo Watson, “Jeff Bezos parece casi de la realeza. Es muy rico, y sé que fue él quien inició Amazon: es muy creativo y un buen organizador. Él la construyó. Y ahora siento que está celebrando su éxito y simplemente no está interesado en nosotros, que estamos en este nivel más bajo”.

Las recientes apariciones públicas de alto perfil de los Bezos —incluida una llamativa boda en Venecia y una serie de presencias en la Semana de la Alta Costura de París en enero— también han hecho más evidente la brecha entre su estilo de vida y el de la mayoría de las personas. Eso, además, los ha convertido en un blanco más visible.

Y, aun así, sin su apoyo, la Met Gala de este año —y su promoción de la moda como una forma de arte, así como de la idea de que las celebridades pueden construir una narrativa a través de la vestimenta que nos entretenga o incluso nos ayude a comprender mejor el mundo— podría haber tenido una escala más modesta.

“Lo importante es que se debe evaluar la integridad de la institución, la profundidad de nuestro programa y el uso adecuado que se está dando a estos fondos”, dijo Hollein.

Según explicó, los Bezos están entregando recursos para la misión y las iniciativas del museo y del Instituto del Vestuario, no para la agenda personal de un donante.

“Esta no es una exposición sobre Amazon. Esta no es una exposición sobre los vestidos de Lauren Sánchez. Hay que tener muy claro que lo que nuestros donantes están apoyando es el programa del Met, las ideas de nuestros curadores y la integridad de la institución”, afirmó. “Y ellos no quieren que sea de otra manera. Esos son exactamente los donantes que queremos, y esos son los donantes que museos como el nuestro necesitan tener”.

Wintour dijo a CNN a fines de 2025 que Sánchez Bezos sería “un gran aporte para el museo y el evento”, y la describió como una “gran amante del vestuario y, evidentemente, de la moda”.

De hecho, es gracias al Instituto del Vestuario y a la Met Gala que muchas personas entienden la moda como la ven hoy.

Hollein mencionó, por ejemplo, la exposición del año pasado sobre el dandismo negro, o la de este año, que destacará “no solo el diálogo entre distintas artes en torno al cuerpo vestido, sino también distintos tipos de cuerpos”.

Después de todo, un museo no es un espacio de recreo para sus donantes, sino un lugar para que el mundo pueda acceder al arte.

“Siempre quise conocer el Museo Met. Amo el arte”, dijo Watson. “Los museos, en general, permiten que las personas comunes —cualquiera— puedan entrar y ver, cara a cara, estas obras de arte invaluables”.