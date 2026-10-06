El duro diagnóstico del exministro Grau al Presupuesto 2027 del Gobierno: “Es antimujeres, antiuniversidades y anticiencia”

El exministro de Hacienda Nicolás Grau criticó el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno al Congreso Nacional esta semana.

Grau precisó en T13 que el Gobierno ha ahorrado en el Presupuesto de 2026 “a través de reducir la inversión pública”, lo que explicó que repercute tanto en la creación de infraestructura como de empleo.

“Cuando los países normalmente están en una situación tan mala de empleo como la que está ahora nuestro país, lo que tienen más a mano es acelerar aquello a través de la inversión pública y el Gobierno actual, en vez de hacer eso, lo que hizo fue un gran frenazo en materia de inversión pública“, puntualizó.

Si bien reconoció que el plan “Chile Despega” considerado en el Presupuesto 2027 “es mejor de lo que habían hecho antes”, explicó que “cuando se dice que se va a ejecutar el 100% este año, es el 100% ya incluyendo los recortes. Cuando llegó el Gobierno, había un presupuesto para gastar en inversión pública; ese presupuesto se cortó, con cientos de millones de dólares, y una vez que se lo cortó, quedó un nuevo 100%“.

En esa línea, precisó que con base en ese nuevo 100% “es que están diciendo que se va a cumplir el 100% de ejecución; es decir, aun cumpliendo lo que han dicho estos últimos días, van a invertir bastante menos de lo que estaba en el presupuesto”.

Asimismo, señaló que el Gobierno gastará “menos en subsidios de empleo de lo que estaba en el presupuesto de 2026” y que el aumento de la administración vigente en inversión pública “es muy marginal”.

“Cuando uno ve el presupuesto del próximo año, el que se acaba de ingresar, los planes de empleo o los subsidios asociados al empleo son un 30% más bajos de lo que era el 2026, cuando uno suma los distintos planes de empleo, y cuando uno suma todo lo que se hace en materia de inversión, es un poquito más de un 1% de crecimiento”, detalló.

“Por tanto, si el presupuesto del 2027, en teoría, iba a ser un presupuesto para reactivar y aumentar el empleo, eso no es lo que está proponiendo el Gobierno”, sostuvo. Así las cosas, descartó que el Presupuesto 2027 sea proempleo y proinversión pública por lo anterior.

Grau arremete contra Presupuesto 2027 del Gobierno

La exautoridad criticó que “este es un presupuesto que le quita presupuesto a la ciencia, a las bibliotecas, a las universidades” y que además “elimina una cosa que habíamos creado nosotros que se llamaba Desarrollo Productivo Sostenible, que lo que hacía era aportar a las empresas y a las universidades para que pudieran desarrollar nuevas tecnologías que les permitieran crecer, pero reduciendo el impacto en el medio ambiente”.

Por lo que señaló que la propuesta del Ejecutivo “le quita mucho presupuesto a toda la agenda de cambio climático” y remarcó que “como guinda de la torta en esto, es que deja de ser exigible que se evalúe si el presupuesto tiene o no tiene un impacto en reducir la brecha entre mujeres y hombres, la brecha de género, que es una recomendación de la OCDE”.

“Entonces, este es un presupuesto antimujeres, antiuniversidades, anticiencia, que no reconoce los problemas del cambio climático”, cerró.