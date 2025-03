Exministra Tohá por falta de apoyo directo de Bachelet: “Ella quiere representar la unidad de este sector”

En el marco de una actividad, la precandidata presidencial señaló que Bachelet “va a respaldar a los candidatos que defina el sector”.

La exministra Carolina Tohá abordó la ausencia de apoyo directo de Michelle Bachelet a su precandidatura presidencial, afirmando que ella “quiere representar la unidad de este sector”.

¿Qué dijo Tohá?

Este jueves, en el marco de una conmemoración anticipada del 8M en la comuna de Renca, la otrora ministra del Interior se refirió a la falta de apoyo de la expresidenta.

“Nunca he tenido dudas que la presidenta Bachelet va a respaldar a los candidatos que defina el sector, no se va a matricular con uno en particular”, partió señalando.

En esta línea, afirmó que Bachelet “quiere representar la unidad de este sector”, recalcando que ello le parece “lo más razonable y no hubiera esperado nunca otra cosa”.

Cabe recordar que esta semana la expresidenta declinó una tercera candidatura presidencial. “La buena política exige renovación. En nuestro sector hay personas muy valiosas y capacitadas que sabrán defender las demandas que el pueblo chileno anhela y merece”, argumentó.

“Agradezco de todo corazón el cariño, apoyo y confianza que me han demostrado tantos compatriotas. Seguiré trabajando por nuestro país y apoyaré con entusiasmo a quien finalmente resulte elegido para representar a nuestro sector en las elecciones de noviembre”, añadió en ese entonces.