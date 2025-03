Boric y posibles aranceles de Trump: “Chile hoy no está directamente amenazado, pero hay que tomar todas las precauciones”

El mandatario sostuvo que el país “tiene el deber de anticiparse porque además hemos visto lo intempestiva que pueden ser las decisiones en el país del norte durante este mandato”.

Este miércoles, el presidente Gabriel Boric abordó la postura de Chile de cara a los aranceles que podría decretar el gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump.

Los dichos del mandatario se dieron en el marco de una declaración conjunta con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien se encuentra de visita oficial en el país.

Asísmico, ocurren luego de la llamada que el mandatario sostuvo este martes con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que entraran en vigor los aranceles anunciados por Trump a las importaciones provenientes de México, Canadá y China.

¿Qué dijo el presidente Gabriel Boric?

Esta jornada, el presidente Boric partió señalando que “es un tema tremendamente delicado y nosotros hemos dicho en todos los foros que creemos en el multilateralismo y no en las decisiones unilaterales en donde se pretende que prime la ley del más fuerte”.

“Conversé con la presidenta de México, he conversado también con el presidente de Panamá y también con el presidente (Emmanuel) Macron. Y, en particular, sobre la situación de Chile, se ha planteado la posibilidad de imponer aranceles al cobre”, agregó.

En este contexto, encargó tanto a Cancillería como al Ministerio de Hacienda a que, en conjunto con la Embajada de Chile en Estados Unidos, constituyan un equipo de estudio para “evaluar las alternativas” del país en caso de que impongan aranceles.

Lee también: Trump ordena investigar las importaciones de cobre, lo que podría derivar en aranceles e impactar a Chile

Detalló que los resultados de la orden de investigar las importaciones del cobre emitida por Trump “estarían para cerca de noviembre, pero de todas maneras Chile tiene el deber de anticiparse porque además hemos visto lo intempestiva que pueden ser las decisiones en el país del norte durante este mandato”.

“También me comuniqué y le encargué al Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que forme un equipo con Cancillería para evaluar los posibles escenarios respecto a la exportación de fruta y alimentos que tenemos a Estados Unidos. En particular, me preocupa la situación del Systems Approach de las uvas, que fue algo que trabajamos durante mucho tiempo y en la anterior administración logramos finalmente sacar adelante”, añadió.

Boric afirmó que, si bien Chile posee la particularidad de tener “las estaciones distintas de EE. UU.” en términos de disponibilidad de las frutas, el gobierno no cree “en las guerras comerciales, no creemos que sean la manera de solucionar las relaciones entre países. Chile, pese a que hoy no está directamente amenazado, pensamos que hay que tomar todas las precauciones necesarias, seguir diversificando nuestra canasta exportadora”.

“Estamos tomando las medidas necesarias, pueden tener la tranquilidad de que la política exterior de Chile es una política de Estado y espero que todos los sectores políticos estén en la misma posición apoyando al Estado de Chile en las definiciones que se vayan tomando”, cerró.

#CNNChileRadio | El presidente Gabriel Boric confirma que se están evaluando los escenarios ante eventuales aranceles al cobre y a las frutas por parte de Estados Unidos tras los anuncios de Donald Trump: “Hay que tomar todas las precauciones necesarias.” 📡Sigue la señal… pic.twitter.com/x53q6ME6F2 — CNN Chile (@CNNChile) March 5, 2025

Revive el momento