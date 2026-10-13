La exministra del Interior Carolina Tohá advirtió que el eventual otorgamiento de indultos a funcionarios de las fuerzas de orden condenados podría provocar un quiebre de confianza y legitimidad, en medio del debate por el uso de esta facultad presidencial durante el gobierno de José Antonio Kast.

En conversación con el podcast Discrepemos, la exsecretaria de Estado cuestionó que el otorgamiento de indultos responda a motivaciones políticas y no a la idea original de esta facultad presidencial.

“Yo creo que ese es el espíritu del indulto. Pero en el último tiempo, y pasó lo mismo con los indultos del estallido, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la causa política de los indultos”, dijo.

La extitular del Interior recordó el complejo de los indultos otorgados durante el mandato de Gabriel Boric y criticó las consecuencias que podría tener una decisión similar por parte del Presidente Kast.

“Si el presidente actual incurre en hacer indultos a fuerzas de orden que están condenadas, que además no es un número muy grande, creo que va a generar un quiebre, un daño muy grande“, agregó Tohá.

Desde su perspectiva, el uso de esta facultad ha provocado un importante deterioro de su legitimidad, asegurando que “que se la hecho un daño enorme y causa mucha deslegitimidad el uso del instrumento indulto en la actualidad”, aseguró.