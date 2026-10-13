Exministra Camila Vallejo asume su primer cargo internacional en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social

La exvocera de Gobierno Camila Vallejo fue presentada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) como directora de Ruta Continental: Escuela Latinoamericana de Liderazgos en Seguridad Social, una iniciativa enfocada en formar a jóvenes líderes de América Latina.

La exfuncionaria pública y exdirigente estudiantil fue presentada por la CISS en sus redes sociales durante la primera jornada de diálogos y encuentros con las partes de la organización.

Desde la CISS indican que Vallejo será clave para el cargo, entregando herramientas a los jóvenes líderes en seguridad social: “La trayectoria y el liderazgo de Camila serán clave para formar, conectar y acompañar a las juventudes, que seguramente cambiarán el mundo, y desde la CISS nos aseguraremos de que cuenten con las herramientas técnicas para hacerlo”.

La CISS es un organismo internacional, técnico y especializado, el cual fue fundado en 1942, con el objetivo principal de fomentar el desarrollo de la protección social, el bienestar y la seguridad social del continente americano. El organismo agrupa a más de 80 instituciones (como ministerios, organismos de salud, etc.) de 35 países de la región.

En específico, la división que dirigirá Vallejo es una plataforma educativa internacional que busca formar, articular y capacitar a jóvenes líderes de América Latina que posean interés en la participación política, comunitaria o de defensa de derechos.