Exgerente de Codelco exige más de $1.400 millones: Demanda a empresa estatal por su despido tras acusación de abultamiento de producción

El exgerente de Presupuesto de Codelco, César Márquez, presentó el 6 de julio de 2026 una demanda de tutela laboral contra la empresa estatal ante el 2° Juzgado del Trabajo de Santiago, exigiendo su reincorporación o el pago de $1.440 millones.

Desvinculado el pasado 20 de mayo tras dos décadas en la firma, Márquez fue acusado de registrar de forma irregular más de 26 mil toneladas de mineral para abultar la producción de 2025.

Según lo informado por La Tercera, el exejecutivo acusa un “despido injustificado” y apunta a presiones de la directiva.

Según la acción patrocinada por el penalista Juan Pablo Hermosilla, el exgerente actuó bajo coacción de los entonces directivos Máximo Pacheco y Rubén Alvarado.

El libelo relata que el 31 de diciembre de 2025, Alvarado le ordenó: “Hagan lo que tengan que hacer, pero tenemos que cumplir”.

Márquez sostiene que la inclusión de los óxidos respondía a una instrucción corporativa para salvar las cifras anuales, y que la auditoría interna usó normas desactualizadas de 1992 y 2013 para justificar su desvinculación.

La acción judicial, cuya primera audiencia preparatoria quedó fijada para el 26 de mayo de 2027, exige $800 millones por daño moral, además del pago de feriados proporcionales y bonos de permanencia.