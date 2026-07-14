Emergencia preventiva para 10 regiones del país por sistema frontal: Autoridades llaman a la población a prepararse

Debido a los sistemas frontales proyectados para esta semana en gran parte del país, el Gobierno decretó emergencia preventiva en 10 regiones, desde Atacama a Los Ríos, entre este lunes 13 y el viernes 21 de julio.

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, advirtió que “estamos frente a un sistema frontal que se pronostica de gran intensidad y multiamenaza. Eso significa que tendremos lluvias intensas, vientos, nevadas, marejadas y posibles ventiscas”.

Y añadió que se trata de un “evento extenso, de varios días, que podría ser comparable a otros eventos de gran magnitud que no habíamos enfrentado hace varios años”, llamando a la ciudadanía a tomar medidas y prepararse para la situación.

De acuerdo a los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se presentarán lluvias intensas que concentrarán grandes cantidades de agua en pocas horas.

La entidad emitió una alerta por “precipitaciones moderadas a fuertes” que se darían entre la madrugada de este martes y la noche del sábado 18 de julio.

Las zonas incluidas en la alerta son:

Atacama (litoral, Cordillera de la Costa y sectores de valles, Pampa, precordillera)

(litoral, Cordillera de la Costa y sectores de valles, Pampa, precordillera) Coquimbo (litoral, Cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos)

(litoral, Cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos) Valparaíso (litoral, Cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos)

(litoral, Cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos) Metropolitana (Cordillera de la Costa, valle y precordillera)

(Cordillera de la Costa, valle y precordillera) O’Higgins (litoral, Cordillera de la Costa, valle y precordillera)

(litoral, Cordillera de la Costa, valle y precordillera) Maule (litoral, Cordillera de la Costa, valle y precordillera)

(litoral, Cordillera de la Costa, valle y precordillera) Ñuble (litoral, Cordillera de la Costa, valle y precordillera)

(litoral, Cordillera de la Costa, valle y precordillera) Biobío (litoral, Cordillera de la Costa, valle y precordillera)

El sistema frontal comenzaría en Biobío y Ñuble este martes, con proyecciones de hasta 80 mm en ambas regiones, extendiéndose hasta el miércoles para posteriormente desplazarse hasta el norte. En Maule se prevén 60-80 mm hasta el jueves.

En el caso de las regiones O’Higgins, Metropolitana y Valparaíso, las lluvias se sentirán con mayor fuerza a partir del jueves y tendrían su punto más alto el viernes, con la caída de entre 50 y 60 mm.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, comentó: “Según Meteorología, dependiendo de la zona, los períodos más intensos de precipitaciones se registrarían entre la madrugada del miércoles 15 de julio en la zona centro sur y desde la noche del jueves 16 en la zona centro norte y central”.

“Esta información está en permanente proceso de actualización; hoy es el momento de estar preparados. Solicitamos a las personas revisar sus viviendas, limpiar canaletas y desagües, eliminar ramas de árboles cercanos que pudiesen caer sobre las viviendas, mantener acequias y vías de evacuación de aguas lluvias libres de desechos y desperdicios y tener a mano sus mochilas de emergencia“, acotó.

Sistema frontal: La situación del suministro eléctrico

Desde el Ministerio de Energía dieron a conocer que han tomado medidas para evitar que haya cortes de luz durante el sistema frontal.

La ministra Ximena Rincón sostuvo que “todo lo que se tenía que hacer preventivamente va a ayudar a que el impacto sea menor. La Superintendencia (de Electricidad y Combustibles) nos ha señalado que un tercio de los cortes de luz en el país se provocan por ramas o árboles que cortan o interrumpen el suministro. Si eso se logró hacer de manera preventiva, el impacto va a ser importante desde el punto de vista de la disminución”.

Y comentó que hace dos meses se lanzó la campaña “Empecemos por Casa”, la cual busca prevenir las interrupciones del servicio de electricidad durante este invierno.