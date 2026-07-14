Alvarado explica retiro de indicación tras quiebre con el PPD: “Si entendieron algo distinto, correspondía retirarla”

El biministro Claudio Alvarado abordó la caída del acuerdo entre el Gobierno y senadores del PPD en el marco de la discusión de la megarreforma, luego de la controversia generada por una indicación que rebajaba el impuesto corporativo de 23% a 22%.

En conversación con Hablemos en Off, de Radio Duna, Alvarado sostuvo que, al advertir una discrepancia entre las partes sobre los términos de la negociación, resolvió conversar con el ministro de Hacienda para retirar la indicación cuestionada.

“Tomé la decisión de hablar con el ministro de Hacienda y manifestarle que si la contraparte entendió algo distinto, lo que correspondía era que nosotros retiráramos la indicación”, afirmó.

Alvarado: “Es fundamental respetar la palabra empeñada”

El ministro explicó que no participó directamente en la negociación con los senadores del PPD, pero que siguió el proceso a distancia.

Según dijo, una vez que se produjo la diferencia de interpretación sobre la baja de la tasa de impuestos, estimó que el Ejecutivo debía hacerse cargo del impasse.

“Una cosa que he aprendido en estos años que he estado en el servicio público de la política, tanto en el Parlamento como desde el Gobierno, es que es fundamental, cuando existe una conversación, verificar los términos de esa conversación y respetar la palabra empeñada”, señaló.

En esa línea, agregó: “Cuando me di cuenta que se generó una discrepancia entre ambas partes respecto a la baja de una tasa de impuestos, después del acuerdo, yo tomé la decisión de hablar con el ministro de Hacienda”.

Gobierno retiró indicación que rebajaba impuesto a 22%

Alvarado remarcó que la indicación que generó la controversia fue retirada por el Gobierno.

“Y así lo hicimos. Por lo tanto, hoy día, la rebaja del 23 al 22, que fue el factor de discusión, hoy día ya no existe”, sostuvo.

El secretario de Estado añadió que la modificación fue retirada “inmediatamente el día viernes”, en un intento por despejar la diferencia con los parlamentarios del PPD.

La controversia se produjo luego de que el Ejecutivo ingresara una indicación que reducía la tasa del impuesto corporativo a 22%, un punto que, según los senadores del PPD, no formaba parte de los términos bajo los cuales habían comprometido su respaldo.

El episodio tensionó las conversaciones en torno a la megarreforma y llevó a los parlamentarios a dar por caído el entendimiento alcanzado con el Gobierno.

Pese al retiro de la indicación, el conflicto abrió un nuevo flanco político para el Ejecutivo en la antesala de la votación del proyecto en el Senado.