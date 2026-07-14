20 mil nuevos subsidios e incentivos a la contratación: Las medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el empleo

En el marco de las estrategias para impulsar el trabajo, el Gobierno activó el “Modo Empleo”, anunciando un paquete de medidas para la generación de empleo formal en el corto plazo.

El presidente José Antonio Kast dio a conocer el paquete junto al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el ministro del Trabajo, Tomás Rau; la ministra de la Mujer, Judith Marín; el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa; y un grupo de gobernadores regionales.

Tras un diálogo con representantes de distintas regiones, el mandatario señaló que “el tema de la agenda laboral es prioritario” para el Ejecutivo.

Medidas anunciadas por el Gobierno para impulsar el empleo

En la instancia, el biministro Mas detalló que entre las medidas se encuentra la incorporación de 20 mil nuevos subsidios al empleo, que se suman a los 5 mil dados a conocer la semana pasada.

En esa línea, dijo que se concretó el “financiamiento de empleos adicionales a los 5.000 que anunciamos la semana pasada. Hoy día queremos anunciar que se van a sumar 20.000 subsidios de empleo a través de Sence, que van a estar disponibles desde el 15 de julio para su postulación”.

Adicionalmente, se inyectarán $20 mil millones desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), “destinados a la generación de empleo”.

La autoridad sostuvo que se agregará un “adicional de $5 mil millones a través de programas de Sercotec que también van a estar disponibles en los plazos que hemos dicho, completando un primer paquete de gobierno de $50 mil millones que son concretos para generar empleo”.

Por otro lado, la ministra de la Mujer relevó los subsidios anunciados, que “contemplan un eje que busca impulsar la contratación femenina. En ese sentido, corresponde a un 60% del subsidio a la contratación de mujeres y, a diferencia del 50% que es en general, en palabras sencillas, corresponde a $330.000 de subsidio de contratación a la mujer”.

Mientras que el titular del Trabajo dijo: “Estamos en una situación muy compleja del empleo, nos estamos haciendo cargo en distintas líneas de acción”.

“Nosotros tenemos que actuar también en medidas de corto plazo, no solo de mediano y largo plazo. Esta mesa interministerial viene a complementar el trabajo arduo que estamos realizando y no tenemos ninguna duda de que va a traer los frutos adecuados en el momento adecuado y generar el empleo que tanto necesitan nuestras familias en Chile”, añadió.