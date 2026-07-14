Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026: Hora y dónde ver la semifinal

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio por la segunda semifinal del Mundial 2026, en uno de los partidos más esperados de la fase final del torneo.

El duelo se jugará a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos.

El ganador de esta llave avanzará a la final de la Copa del Mundo, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Francia y España.

A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra

El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se disputará este miércoles 15 de julio, a las 15:00 horas de Chile.

El encuentro corresponde a la segunda semifinal del torneo y se jugará en el Estadio Atlanta.

El duelo podrá verse en televisión abierta por Chilevisión, además de sus plataformas digitales.

También estará disponible por DSports y vía streaming a través de DGO, Disney+ Premium, Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Cómo llegan Argentina e Inglaterra

Argentina viene de vencer por 3-1 a Suiza en los cuartos de final, resultado que le permitió seguir en carrera en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Inglaterra, en tanto, derrotó por 2-1 a Noruega y volvió a instalarse entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo.

La otra semifinal del Mundial 2026 será entre Francia y España, que se enfrentarán este martes 14 de julio, también a las 15:00 horas de Chile.