España vs. Francia por el Mundial 2026: hora y dónde ver la semifinal

España y Francia se enfrentarán este martes 14 de julio por la primera semifinal del Mundial 2026, en un duelo que definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.

El partido se jugará a las 15:00 horas de Chile en el Dallas Stadium, en Estados Unidos.

El ganador de esta llave avanzará a la final del torneo, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina e Inglaterra, programado para este miércoles.

A qué hora juegan y dónde ver España vs. Francia

El partido entre España y Francia por las semifinales del Mundial 2026 se disputará este martes 14 de julio, a las 15:00 horas de Chile.

El encuentro corresponde a la primera semifinal del torneo y se jugará en el Dallas Stadium.

El duelo podrá verse en televisión abierta por Chilevisión, además de la señal en vivo de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.

También estará disponible por DSports y vía streaming a través de DGO, Prime Video, Paramount+, DAZN y Disney+.

Cómo llegan ambos equipos

Francia viene de vencer por 2-0 a Marruecos en los cuartos de final, resultado que le permitió instalarse entre los cuatro mejores del Mundial.

España, en tanto, derrotó por 2-1 a Bélgica y buscará volver a una final planetaria.

La otra semifinal del Mundial 2026 será entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentarán este miércoles 15 de julio, también a las 15:00 horas de Chile.