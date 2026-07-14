Tren nocturno llegará a La Araucanía este fin de semana: Revisa los precios

Con motivo del fin de semana largo, por el feriado de este jueves 16 de julio, el Tren Nocturno realizará su recorrido desde Santiago hasta Temuco este miércoles 15 a partir de las 21:30 horas.

El servicio, que es operado por la Corporación del Patrimonio Ferroviario, incluye detenciones intermedias en las localidades de Lautaro, Victoria y Laja durante la noche.

En tanto, el regreso del tren está programado para el domingo 19 de julio a las 18:15 horas, con detenciones en Lautaro a las 18:45, en Victoria a las 19:40 y en Laja a las 23:00 horas. El arribo a Estación Central en Santiago está previsto para pasadas las 6:00 del lunes, en un viaje que durará alrededor de 12 horas con 27 minutos.

Desde el Tren del Recuerdo señalaron que el servicio cuenta con clase turista de 70 asientos ergonómicos, clase salón de 66 asientos reclinables y orientables según el sentido de la marcha y clase preferente con 45 asientos tipo salón cama en distribución 2+1, reclinación de 140 grados, apoya pies, frazadas y almohadas.

Además, “todos los coches tienen aire acondicionado, calefacción, 2 baños, amplios maleteros, además del acceso al coche cafetería, donde se puede disfrutar gran parte de la noche con sándwich y bebestibles, como también el desayuno a partir del amanecer en medio de los bosques de La Araucanía”.

Tren nocturno a La Araucanía: ¿Cuáles son los precios?

Los valores parten en $25.900 (clase turista) y se puede acceder a un descuento de 20% al adquirir tickets de ida y regreso en las boleterías de Estación Central entre 9:00 y 20:00 horas.

Los pasajes de clase salón tienen un precio de $34.900, mientras que los de clase preferente están a $49.900.

Por otro lado, el Tren del Recuerdo señaló que está permitido viajar con mascotas bajo las condiciones establecidas en la web de venta, como el transporte en un canil “en una zona determinada del tren donde su acompañante puede visitarlo en todo momento durante el trayecto”.

Adicionalmente, “y mediante acreditación médica, los pasajeros que tengan animales de asistencia emocional pueden viajar en el mismo lugar junto a su mascota”.