Cinco muertos deja choque entre bus RED y camioneta que escapaba de fiscalización en Santiago

Un grave accidente de tránsito dejó cinco personas fallecidas durante la madrugada de este martes en la comuna de Santiago, luego de una colisión entre un bus RED y una camioneta que escapaba de una fiscalización policial.

El hecho ocurrió en la intersección de Santa Rosa con Franklin, en pleno barrio Franklin, y terminó con un incendio que destruyó los dos vehículos involucrados y una sucursal de Farmacias del Dr. Simi.

Según información preliminar, la camioneta era perseguida luego de que su conductor no se detuviera ante un control de Carabineros. En ese contexto, el vehículo colisionó con el bus del sistema RED.

Tras el choque, la máquina de pasajeros perdió el control e impactó contra la farmacia ubicada en el sector.

Producto del accidente se inició un incendio que consumió el local y afectó tanto al bus como a la camioneta.

A raíz del siniestro, murieron los cinco ocupantes de la camioneta. El conductor del bus, en tanto, logró ser auxiliado por un ciclista que pasaba por el lugar.

SIAT deberá establecer la dinámica del accidente

Las diligencias quedaron a cargo de la SIAT de Carabineros, que deberá determinar la dinámica exacta del accidente.

Uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es cuál de los conductores no habría respetado la luz roja del semáforo antes de la colisión.

El caso se mantiene en desarrollo, mientras equipos de emergencia y personal policial trabajan en el sitio del suceso para recopilar nuevos antecedentes.