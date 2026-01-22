Exige $200 millones: Las razones que dio el funcionario captado teniendo sexo en la Municipalidad de Vitacura para su demanda

El ingeniero informático sostiene que la alcaldesa Camila Merino habría anticipado su destitución antes del fin de la investigación administrativa. La acción busca reparación por daño moral y medidas como capacitación obligatoria en derechos fundamentales.

Un ingeniero informático de 32 años presentó una demanda contra la Municipalidad de Vitacura y solicitó $200 millones por “daño moral”, tras su destitución luego de un video que lo mostró junto a otra persona en una situación sexual al interior del edificio municipal. En la acción, acusa un sumario “arbitrario” e “ilegal” y apunta a la alcaldesa Camila Merino por, según su versión, haber pedido su salida antes de que terminara la investigación.

El video que se viralizó y la destitución

El registro se captó a las 20:30 horas del miércoles 25 de junio de 2025, cuando una joven que practicaba skate frente al Parque Bicentenario observó la escena desde las ventanas semitranslúcidas del edificio consistorial. Luego grabó el video con su celular y lo subió a TikTok, lo que impulsó su difusión en redes sociales.

Tras ello, la alcaldesa Camila Merino ordenó un sumario administrativo. El texto indica que el 30 de septiembre se dictó la destitución de los funcionarios, y que un recurso de reposición se rechazó el 16 de octubre.

Qué acusa el demandante en su presentación

El exfuncionario sostiene que el procedimiento disciplinario “se desarrolló de modo absolutamente ilegal”, con “numerosas arbitrariedades”, lo que a su juicio le provocó “un profundo daño moral”. También afirma que la alcaldesa habría anunciado la sanción antes del cierre de la investigación, lo que habría afectado su defensa y su honra.

“Me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados que no merecía soportar”, expone el demandante, siempre según el texto publicado.

Su trayectoria en Vitacura y la reparación que pide

El artículo señala que el ingeniero trabajó nueve años en el municipio, con inicio a honorarios en 2016, paso a contrata y posterior ingreso a planta en 2019 mediante concurso. También afirma que lideró tareas y capacitaciones dirigidas a 250 funcionarios, y que su vínculo laboral terminó en diciembre de 2025.

Además de la compensación económica, el demandante solicita medidas de reparación. Entre ellas, pide que se ordene una capacitación en derechos fundamentales, con realización en la Inspección del Trabajo, dirigida a la alcaldesa, según la publicación.

La demanda deberá seguir su tramitación en sede laboral, con las etapas y plazos que correspondan ante el tribunal competente. El cuerpo municipal no se ha referido a la acción judicial cursada.