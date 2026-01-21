Exfuncionario de Vitacura captado manteniendo relaciones sexuales al interior de municipio interpone demanda por $200 millones

En la acción judicial, el ingeniero denuncia arbitrariedades en el sumario que lo destituyó, daños a su salud mental y solicita medidas de reparación que incluyan reconocimiento público de la vulneración de sus derechos y capacitación obligatoria para la alcaldesa.

Un ingeniero informático que fue destituido de la Municipalidad de Vitacura tras un escándalo que lo involucró, junto a otro funcionario, manteniendo relaciones sexuales en la sede municipal presentó una demanda laboral contra el municipio, solicitando una compensación económica de $200 millones por “daño moral”.

El hecho que motivó la destitución se registró en la Oficina de Atención al Vecino del Centro Cívico y se viralizó en un video que recorrió redes sociales.

Tras la investigación interna, el municipio ordenó la salida de ambos funcionarios, argumentando faltas a la probidad, mientras los aludidos reconocieron su error y pidieron disculpas públicamente.

Sin embargo, solo el ingeniero decidió emprender acciones legales.

En su demanda, ingresada el 18 de diciembre al 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el exfuncionario destaca su trayectoria dentro del municipio, donde trabajó desde 2016, liderando proyectos relevantes, capacitaciones para cerca de 200 personas y asumiendo funciones de jefatura y suplencias.

El exfuncionario acusa que el sumario que derivó en su destitución “se desarrolló de modo absolutamente ilegal”, con arbitrariedades tanto del fiscal actuante como de la alcaldesa Camila Merino, quien, según la demanda, habría anunciado la sanción antes de finalizar la investigación.

Esto, afirma, perjudicó su defensa, deterioró su posición en el proceso y afectó su salud mental, provocándole estrés, ansiedad y pérdida de autoestima.

Además del pago de $200 millones, el ingeniero exige que se publique en un diario de Vitacura que su integridad psíquica fue vulnerada, la capacitación obligatoria para la alcaldesa en protección de derechos laborales y que se informe en el mural del municipio sobre la vulneración de sus derechos.