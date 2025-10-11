Exfiscal Carlos Palma es formalizado por filtración de información reservada y queda con arraigo nacional

El suspendido fiscal regional de Aysén fue imputado por entregar antecedentes de una causa por tráfico de drogas al abogado Luis Hermosilla. Afrontará la investigación con prohibición de salir del país.

El exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, fue formalizado por el delito de filtración de información reservada en el marco de una investigación por tráfico de drogas. El Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó en su contra la medida cautelar de arraigo nacional, tras una audiencia realizada este viernes.

La formalización se concretó luego de que la Corte Suprema confirmara la querella presentada por la Fiscalía de Los Lagos. En la instancia, el Ministerio Público expuso que el 20 de octubre de 2022, Palma tomó conocimiento de una audiencia de control de detención por delitos contemplados en la Ley 20.000, pese a no intervenir en la causa.

Según los antecedentes, el imputado habría entregado información reservada de dicha investigación al abogado Luis Hermosilla, incluyendo una grabación telefónica obtenida bajo autorización judicial y que aún no se presentaba en audiencia. Junto con compartir el material, Palma habría advertido su carácter reservado.

La solicitud de arraigo nacional fue respaldada por el Consejo de Defensa del Estado y aceptada por la defensa, que aseguró estar dispuesta a colaborar con la investigación.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, sostuvo que la formalización fue posible gracias a la resolución de la Corte Suprema, que acreditó la entrega de antecedentes a personas no autorizadas.

En tanto, los defensores Jorge Moraga y Cristián Cajas descartaron que exista delito, argumentando que la causa no tenía carácter secreto al momento de los hechos. Pese a ello, se allanaron a la medida cautelar.